Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Datos curiosos de Mati Álvarez.

Exatlón Titanes vs. Héroes.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Nuestra querida "Terminator" nos ha compartido datos que muy pocas personas conocen, así que disfruta este contenido que está hecho para ustedes y conoce mejor a tu atleta favorita.

  • Exatlón le dio la oportunidad de conocer a su actual mejor amigo Mau Wow.
  • Su comida favorita es la lasagna y su bebida el jugo de mango.
  • Su hobby es patinar, sabe hacer algunos trucos en 4 ruedas.
  • Su película favorita es “Forrest Gump”, le inyecta esa motivación de tener buena actitud hacia la vida,cuando actúas bien la cosas salen bien.
  • El mayor reto en exatlon fue dejar las comodidades y separarse de su familia, trabajar duro por algo que quieres.
  • Su mejor amiga se llama Mitzi, la conoce desde los 3 años y son inseparables, desde chiquitas hacían travesuras juntas
  • Tiene 6 amigas que son inseparables con las que sale de viaje; Sofía, Alexia, Diana,Katie, Andrea, Yolis .
  • Quiere vivir en Barcelona, España.
  • Viajar por el mundo es uno de sus grandes pasatiempos.
  • Quiere tener su propio negocio de comida y drinks.
  • Nunca se ha enfrentado a un Duelo de Eliminación.
  • Fue la atleta con más carreras corridas en la tercera temporada.

Galerías y Notas Azteca UNO