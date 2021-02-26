Datos curiosos de Mati Álvarez.
Exatlón Titanes vs. Héroes.
Nuestra querida "Terminator" nos ha compartido datos que muy pocas personas conocen, así que disfruta este contenido que está hecho para ustedes y conoce mejor a tu atleta favorita.
- Exatlón le dio la oportunidad de conocer a su actual mejor amigo Mau Wow.
- Su comida favorita es la lasagna y su bebida el jugo de mango.
- Su hobby es patinar, sabe hacer algunos trucos en 4 ruedas.
- Su película favorita es “Forrest Gump”, le inyecta esa motivación de tener buena actitud hacia la vida,cuando actúas bien la cosas salen bien.
- El mayor reto en exatlon fue dejar las comodidades y separarse de su familia, trabajar duro por algo que quieres.
- Su mejor amiga se llama Mitzi, la conoce desde los 3 años y son inseparables, desde chiquitas hacían travesuras juntas
- Tiene 6 amigas que son inseparables con las que sale de viaje; Sofía, Alexia, Diana,Katie, Andrea, Yolis .
- Quiere vivir en Barcelona, España.
- Viajar por el mundo es uno de sus grandes pasatiempos.
- Quiere tener su propio negocio de comida y drinks.
- Nunca se ha enfrentado a un Duelo de Eliminación.
- Fue la atleta con más carreras corridas en la tercera temporada.