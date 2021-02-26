Mati Álvarez y sus logros deportivos.

Mati ha practicado deporte desde temprana edad y siempre lo ha hecho con amor y pasión, eso la ha llevado a ser la gran atleta que es ahora.

Practicó natación desde sus 4 años, pero el camino le tendría algo preparado que cambiaría el rumbo de su vida, y es que a los 10 años llegó el atletismo, un deporte que la cautivaría de principio a fin.

Al ver su gran talento, se le recomendó a sus padres la llevaran al parque ecológico “Revolución Mexicana”, donde entrena diariamente, ahí llamó la atención del entrenador cubano Pedro Tani, quien luego de realizarle las pruebas correspondientes, se convirtió en su entrenador.

Inició su carrera deportiva en la Olimpiada Nacional en el año 2006 y hasta la actualidad ha ganado 23 medallas de Oro en diversas categorías y coronándose 10 veces Campeona de la CONADEIP. En el 2009 fue la atleta poblana más destacada por obtener dos medallas de oro. Dentro de su participación en Hermosillo, Sonora en la Olimpiada Nacional en 100 metros planos y en Salto de Longitud; en esta prueba obtuvo el Récord Nacional al saltar un increíble cinco metros con sesenta y seis centímetros cuando solo tenía 13 años.

En diciembre del 2010 le fue otorgado el Premio Municipal del Deporte, que la distingue como La mejor atleta del Estado de Puebla, sin importar la disciplina.

La joven atleta obtuvo el honor de encender el Pebetero Olímpico en la Inauguración de los segundos Juegos Juveniles Centroamericanos y del Caribe, que se llevaron a cabo en la ciudad de Puebla.

En 2015, Mati empezó a estudiar en la Universidad de las Américas de Puebla siendo capitana del Equipo de Atletismo Aztecas de la UDLAP durante 3 años, realizando la prueba del salto de longitud en los primeros 2 años, para luego cambiarse al heptatlón en su último año. Durante su última participación en los Juegos de CONADEIP logró la medalla de oro en Heptatlón, además de imponer un nuevo récord. Logró graduarse como Licenciada en Mercadotecnia con un promedio de 91 en 2018.

Durante su carrera deportiva ha tenido una gran cantidad de logros, entre los que se encuentran: Obtuvo el récord mexicano de salto de longitud en categoría sub 18 y en relevo 4X100 categoría sub 20.