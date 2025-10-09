“Te extraño, hijito”: el conmovedor de Zudikey Rodríguez al pequeño Ethan, a 19 años de su muerte

Para quienes han seguido su historia dentro y fuera de las pistas, Zudikey Rodríguez es mucho más que una velocista. Su fortaleza en las competencias y su entrega en Exatlón México conquistaron a miles de seguidores. Pero detrás de esa energía y temple, también hay un corazón marcado por una pérdida que transformó su vida, la de su hijo Ethan, quien falleció hace 19 años.

¿Qué dijo Zudikey Rodríguez sobre su hijo Ethan?

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Zudikey recordó que su pequeño estaría cumpliendo años y expresó cuánto lo extraña y lo ama. La atleta publicó en sus historias de Instagram, una imagen de un tatuaje que dice la frase: Te amaré más allá del último latido. Acompañó la fotografía con el mensaje: “Te extraño hijito, Ethan”.

Instagram La imagen que Zudikey Rodríguez compartió en honor a su hijo Ethan

Compartió cómo, aunque no pueda abrazarlo físicamente, lo siente presente cada día, como un ángel que la guía en su camino.

Zudikey reveló que solo pudo tenerlo a su lado durante tres años, los cuales considera los más valiosos de su vida. La publicación se llenó de mensajes de cariño, respeto y empatía, para destacar la fuerza con la que la atleta ha enfrentado el dolor y lo ha transformado en amor.

¿Cómo impactó la pérdida de Ethan en la vida de Zudikey?

La muerte de Ethan marcó profundamente a Zudikey Rodríguez, quien en múltiples entrevistas ha mencionado que esa experiencia cambió su visión del mundo. En lugar de quedarse en el sufrimiento, la exintegrante del Equipo Titanes decidió vivir con intensidad y propósito, llevando la memoria de su hijo en cada paso que da, tanto en lo deportivo como en lo personal. El ejercicio y su preparación deportiva fueron el punto de enfoque en su día a día, hasta convertirse en la terapia que necesitaba para lograr volver a vivir con el dolor.

El recuerdo de Ethan ha estado presente incluso en momentos clave de su vida, como su participación en Exatlón México y su relación con Pato Araujo, con quien ha formado una familia que también honra al pequeño como parte esencial de su historia.

Durante el embarazo de Lian en 2023, su primer hijo con Pato Araujo, Zudikey compartió que sentía a Ethan más cerca que nunca, pues estaba convencida de que su hijo en el cielo sería quien cuidaría del bebé que venía en camino. Ese mensaje dio muestra del amor eterno que le tiene, y la manera en que ha logrado integrar su recuerdo a una nueva etapa de esperanza.