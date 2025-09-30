Una querida atleta de Exatlón México fue a Vietnam de vacaciones… y acabó en el hospital por algo impensable

Las vacaciones suelen ser momentos para desconectarse, disfrutar y conocer nuevas culturas. Sin embargo, para una exintegrante de Exatlón México, un viaje a Vietnam se transformó en una experiencia inesperada. Se trata de la esgrimista y seleccionada nacional Alely Hernández, quien se llevó un susto mayúsculo durante un viaje que terminó con una visita al hospital y un tratamiento médico de emergencia.

¿Qué le pasó a Alely Hernández durante su viaje a Vietnam?

Alely Hernández, reconocida esgrimista mexicana y exatleta del Equipo Famosos en Exatlón México, compartió con sus seguidores que durante su recorrido en el sudeste asiático fue mordida por un perro callejero. Aunque la herida parecía mínima y apenas dejó marcas, médicos locales le recomendaron no subestimar el riesgo y recibir atención inmediata para prevenir complicaciones graves.

La deportista explicó que al inicio pensó que no era necesario recibir tratamiento, ya que la mordida fue leve y no sangró. Sin embargo, especialistas le advirtieron que, aun en casos así, si el animal es portador de rabia, puede representar un riesgo importante para la salud. Ante esa situación, la atleta tuvo que acudir al hospital, activar su seguro médico internacional y recibir la vacuna contra la rabia y el tétanos.

Alely Hernández informó de la situación a través de sus historias de Instagram

¿Cómo se encuentra Alely Hernández tras el incidente?

Después de la atención médica, Alely confesó sentirse afectada por los efectos secundarios de la vacuna. A través de sus redes sociales describió síntomas como dolor de cabeza, cuerpo cortado y cansancio generalizado, lo que la llevó incluso a cancelar uno de los recorridos turísticos que tenía planeado en Vietnam. A pesar de ello, aseguró que se encuentra estable y en recuperación, además agradeció el respaldo de sus seguidores. Si bien el accidente alteró sus planes de viaje, Hernández destacó que lo importante era priorizar la salud y seguir las recomendaciones médicas.

¿Quién es Alely Hernández fuera de Exatlón México?

Alely Hernández es una destacada esgrimista mexicana con una sólida trayectoria en competiciones internacionales. Ha representado a México en Copas del Mundo, Grand Prix y campeonatos de zona, lo que la convierte en una de las figuras más importantes de su disciplina. Además, es conocida por ser atleta patrocinada por una de las principales marcas deportivas del mundo, conferencista TEDx y parte de una familia de esgrimistas, junto a sus hermanas Aidee y Alondra.

En Exatlón México, Alely formó parte del Equipo Famosos durante la temporada 2, durante la cual mostró disciplina, fuerza mental y compromiso con el deporte, valores que hoy también aplica en su vida personal para afrontar imprevistos como el que vivió en Vietnam. Más tarde, volvió a la competencia en la quinta edición en 2021 - 2022