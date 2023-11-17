Extrañas profecías revelan qué pasará si el 2023 termina en domingo
TikTok se ha inundado de videos alarmistas que hablan sobre supuestas profecías en torno al 2023, ya que este año terminará en domingo.
En el mundo existen todo tipo de profecías, las más conocidas y que mayor revuelo provocan, son aquellas que hablan del fin del mundo. En redes sociales han comenzado a circular videos sobre lo que podría ocurrir este 2023, si el año termina en domingo.
El fin de año se encuentra a la vuelta de la esquina, pues aunque pareciera que noviembre es eterno y diciembre nunca llegará, estamos a tan solo mes y medio de decirle adiós al 2023, año que precisamente terminará en domingo.
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Gala Montes y Ceci de la Cueva adivinaron quiénes eran TikTokers.
Diversos videos han comenzado a circular en TikTok sobre el fin de año que cae en domingo. Aquí te compartimos algunas extrañas profecías en torno a este hecho.
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¿Qué sucederá si el año termina en domingo?
Una de las extrañas predicciones sobre el final de año en domingo, hace referencia a lo ocurrido en 2019, ya que muchos internautas aseguran que fue precisamente en ese día, cuando inició la pandemia del COVID-19, la cual confinó al encierro al mundo entero y dejó miles de víctimas mortales.
El encierro duró cerca de dos años y cambió drásticamente la forma de relacionarlos, además de que desató la paranoia de muchas personas por el miedo a contagiarse en algún lugar público. Por ello, los internautas aseguran que en 2024 habrá una nueva pandemia. Esta profecía que se hizo viral en TikTok, fue puesta en duda, ya que es preciso recordar que el 2019 no terminó en domingo, si no en martes.
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Otra profecía de los internautas asegura que el próximo año habrán grandes catástrofes en el mundo, como terremotos, tormentas y derrumbes, lo que ha desatado un miedo colectivo en las redes sociales.
¿No es la primera vez que pasa algo así?
Cabe mencionar que no es la primera vez que surgen extrañas teorías o profecías en TikTok, lo mismo ocurrió el 24 de abril de 2021, cuando se dijo que algo pasaría en el mundo y se generó un miedo colectivo, tanto así que la plataforma de videos cortos tuvo que salir a desmentir los rumores.
@4ka_z
Oh no 💀♬ som original - 🎧🎶🫧
@seqtom84 Conoces el contexto 🔱✍️🏽?. #seqtom84 #parati #mentalidad #superacionpersonal ♬ sonido original - SeqTom84