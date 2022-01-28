Fallece el cantante Diego Verdaguer a los 70 años.

El cantautor mexicano-argentino Diego Verdaguer falleció a la edad de 70 años, así lo informó su familia a través de redes sociales.

La familia del intérprete de “Volveré” emitió un breve comunicado anunciando la lamentable noticia, y a su vez, solicitaron a todos comprensión al atravesar por momentos difíciles ante el deceso de su ser querido.

Hasta la madrugada del 28 de enero no se informaron detalles sobre las causas que derivaron en el fallecimiento del cantante.

La cantante Amanda Miguel, esposa de Diego Verdaguer emitió unas palabras para su amado a través de Twitter; “Siempre te amaré”, en respuesta al último tuit enviado por él este 27 de enero, siendo esta la última muestra de amor que compartieron publicamente.

Siempre te amaré 🌷💙💗 — Amanda Miguel (@amandamiguels) January 28, 2022

Por su parte, la cantante Ana Victoria le dedicó un mensaje de despedida a su querido padre.

Al tiempo de la confirmación del fallecimiento del cantante, se hizo notar la conmoción y los mensajes del último adiós para honrar a Verdaguer por parte del gremio artístico y fanáticos de todo el mundo.

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Es sabido que entre los planes de Amanda Miguel y Diego Verdaguer se encontraba una gira de conciertos que tendría lugar este 2022.

A lo largo de sus más de 50 años de carrera artística, Verdaguer destacó por su talento como cantante, compositor, y productor.

Entre su legado artístico se contabilizan más de 50 exitosas canciones, así como al menos 20 producciones discográficas que dejaron una huella imborrable entre generaciones de mexicanos y latinoamericanos.

