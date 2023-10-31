La familia de Octavio Ocaña recuerda al actor en su segundo aniversario luctuoso

Han pasado dos años, desde el trágico fallecimiento del actor Octavio Ocaña y su familia, no ha descansado un solo día para hacerle justicia. Desde Tabasco, sus papás Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, recibieron a las cámaras de Ventaneando, para recordarlo en compañía de familiares y amigos, en este que es su segundo aniversario luctuoso.

Muy nostálgica, muy triste, cada año que pasa es más sentimiento, más dolor, su ausencia pega más. Extrañamos todo de él

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¿Cómo va el proceso en contra de los responsables?

Don Octavio celebra que en un mes se le dictará sentencia a uno de los elementos de seguridad detenidos por el asesinato de su hijo.

Él es el que lo baja, lo mata y lo vuelve a subir, está en el reclusorio de Barrientos, ya va para año y medio, la sentencia va a ser el próximo mes, pero ya sentenciado, yo creo se va aventar de 40 a no sé. Yo le demostré que mi hijo, no se había disparado, a mi hijo lo mataron y eso fue lo que realmente fue y están las pruebas

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