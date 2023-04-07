Familiares y amigos del actor Andrés García le dan el último adiós.

Ventaneando tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Andrés López Portillo, quien era considerado por Andrés García como su hijo.

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Para mí, él es mi padre y es el cariño que le tengo, no hay otra cosa más que eso, para mí es mi papá, yo soy su hijo, tuvimos ese amor que puede llegar a ser más fuerte, incluso que la sangre.... Hoy es un tema más para él, que se despida de su casa, se despida de su mar y se despida de Acapulco, es un tema yo creo que inclusive, ni para nosotros, ni para el público, que todos son bienvenidos, pero es un tema para él

Intenté traerlo, pero los doctores me recomendaron que era mucho ajetreo traerlo, lo quería traer en Navidad, al día siguiente y el primero de enero y no pude, no era recomendado, sé que es algo que le debo y, lo voy a traer a que despida de todo lo que más quiso

¿Qué va a pasar con los restos de Andrés García?

Andrés García tenía un gran amor por su casa, por lo que pidió descansar en el mar, lugar en donde pasó gran parte de su vida.

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Esta casa es hecha artesanalmente por él, él decía que era el mejor arquitecto e ingeniero del mundo y, realmente todo está diseñado por él, hecho por él y sí se involucraba en cada detalle y cosa de todo lo que es esta casa, fue hecha por él, literalmente