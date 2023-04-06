El actor Hugo Stiglitz acudió a despedir a su amigo Andrés García.

Ayer y la mañana de este jueves, varios amigos y familiares se dieron cita en la casa de Margarita Portillo para darle el último adiós a Andrés García, entre ellos Hugo Stiglitz.

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Así es, 60 años, aquí en Acapulco, grandes amigos, grandes aventuras, gran compañero, hicimos tres películas juntos: Tintorera, Triángulos de las Bermudas y Ciclón. Siempre fuimos muy buenos amigos, nunca tuvimos una discordia, al revés nos aplaudíamos, nos divertíamos y la pasábamos muy bien juntos

El actor sintió mucha tristeza, porque el funeral no fue en la casa de Andrés García.

Mira, no salíamos de conquistar, nos dejábamos, entonces, por eso viene, va a ser una pérdida, venía yo a verlo aquí a la barra de Coyuca, que me da tristeza que no estén haciendo esto allá, porque si vuelve a levantarse se vuelve a caer al piso, el paraíso que tiene. Me da mucha tristeza, porque se fue para abajo muy rápido, lo viene a ver, no sé si el año pasado o el anterior, se fue para abajo muy rápido

Platicamos de todo, platicamos de tiburones, platicamos de mi familia, conoce a mi hijo y conoce a mi hija y hablamos, nos reíamos y nos acordábamos de nuestras travesuras

¿Qué mensaje le mandó a su amigo?

Finalmente, Hugo le dedicó unas palabras a su gran amigo y compañero de trabajo.

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