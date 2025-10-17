Ángela Aguilar recibe premio y confiesa su “MAYOR TEMOR": Críticas y miedo en La Musa Awards 2025

Recientemente, Ángela Aguilar fue homenajeada durante la gala de La Musa Awards 2025, la cual fue organizada por el Salón de la Fama de Compositores Latinos en Miami, donde recibió el reconocimiento “Elena Casals”. No obstante, además del gran reconocimiento, lo que ha dado mucho de qué hablar es la revelación que hizo Ángela, pues no solo expresó gratitud, sino que confesó que estar frente a un público la llena de temor, lo cual encendió reacciones divididas en redes sociales.

El reconocimiento como compositora a Ángela Aguilar

Dentro de la ceremonia se destacó el trabajo de Ángela como artista y compositora, donde resaltó que escribir canciones es su forma de comprender todas sus vivencias, en especial cuando las palabras no bastan. Sin duda, este reconocimiento refuerza su papel como artista emergente dentro del género del regional mexicano.

¿Miedo al público?

A pesar de las felicitaciones y galardones, el momento que sin duda marcó la tendencia fue cuando Ángela declaró que “Estar ahorita en este punto de mi vida, en un cuarto lleno de gente, me da mucho miedo”. Palabras que contrastan con su constante imagen de seguridad, la cual suele transmitir en cada una de sus apariciones.

Críticas en redes y su poder en la presión social

Tras lo ocurrido dentro de la ceremonia, la conversación digital no tardó en encenderse, pues diversos internautas cuestionan, no solo si con su corta trayectoria la cantante debió ganar el premio, demostrando una más de las críticas que la compositora suele recibir a diario. No obstante, para algunos esta declaración es la señal de que la violencia digital ha comenzado a mermar la seguridad de la cantautora.