Pocos lo saben: esto significa realmente el tatuaje de corazón que Cazzu tiene en la cara

El tatuaje de corazón que Cazzu lleva en el rostro no es solo una marca estética o parte de su imagen rebelde: es el símbolo de un antes y un después en su vida. Representa el instante en que todo el esfuerzo empezó a rendir frutos, cuando la música —su gran amor desde siempre— comenzó a darle para vivir.

La cantante argentina contó que decidió hacérselo justo después de lanzar su primer álbum, como una forma de abrazar con orgullo esa nueva etapa y agradecerse por no haber soltado el sueño, incluso cuando parecía inalcanzable. Fue su manera de decirse: “lo lograste, ahora vivís de lo que amás”.

¿Qué significa el tatuaje de corazón que Cazzu tiene en la cara?

Aunque muchos lo asocian a su estilo desafiante, el tatuaje de corazón que Cazzu lleva en la cara tiene un trasfondo mucho más íntimo. En entrevista con GQ México y Latinoamérica, explicó que se lo hizo cuando lanzó su primer disco, en el momento en que empezó a sostenerse económicamente con su música.

“Fue cuando recibí mis primeros pagos por la música. No era mucho, pero me alcanzaba para vivir y pagar el alquiler”, recordó. En ese instante, decidió tatuarse algo visible para abrazar su nueva vida, una señal de amor propio y de que su sueño se estaba volviendo realidad.

¿Por qué Cazzu quiere hacerse un tatuaje por su hija Inti?

Durante esa misma conversación, la artista reveló que planea hacerse otro tatuaje muy especial: uno inspirado en su hija, la pequeña Inti. Contó que será una carita que la bebé hace, un gesto que le parece tan suyo que quiere llevarlo para siempre en la piel.

“Quiero que cuando crezca me diga: mamá, por qué hiciste eso”, comentó entre risas. Para Cazzu, ese nuevo tatuaje representará su faceta más tierna: la de una madre que no solo canta sobre el amor, sino que lo vive en carne propia cada día.

¿Qué otros tatuajes importantes tiene Cazzu y qué representan?

A lo largo de su carrera, la artista ha mostrado varios tatuajes que cuentan diferentes capítulos de su historia. Cada uno marca una etapa: sus comienzos en la música, sus luchas personales y los momentos que la convirtieron en la mujer que es hoy.

Como señaló en GQ México, sus tatuajes son su manera de narrar lo que no siempre puede decir con palabras: una mezcla de arte, identidad y emociones que la acompañan sobre el escenario y fuera de él.