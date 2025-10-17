Belinda publicó contundentes mensajes tras la contrademanda de Lupillo Rivera

En la mañana de hoy, Belinda fue tapa de las portadas de los medios de la farándula, luego de que su ex pareja Lupillo Rivera, realizara una demanda en su contra por” falsedad y fraude”.

Luego de Lupillo Rivera, lanzara el libro “Tragos Amargos”, Belinda tomó la decisión de proceder legalmente contra el cantante por los delitos de “violencia digital y mediática”.

Ante esta situación, la Fiscalía le otorgó medidas de protección a la cantante.

¿Qué dijo Belinda sobre la polémica con Lupillo Rivera?

Belinda se encuentra en un proceso legal contra Lupillo Rivera, y en medio de esto es que la cantante ha registrado actividad en su cuenta de Instagram. Allí compartió varias historias que llamaron la atención.

En este sentido es que la actriz ha compartido videos de su reciente aparición en la obra de teatro “Mentiras”. Belinda se tomó unos minutos para retomar algunas grabaciones que le compartieron sus fieles seguidores.

Instagram Esta fue una de las publicaciones.

Hasta el momento Belinda no ha realizado ningún comentario sobre la contrademanda que le inició Lupillo Rivera. Ella ha dejado en claro que está enfocada en su faceta como actriz de teatro.

¿Cuál es el conflicto entre Belinda y Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera y Belinda coincidieron hace unos años en un reality y luego fue el cantante el que confirmó que hubo una relación amorosa entre ellos.

Esta historia salió a la luz nuevamente luego del lanzamiento del libro “Tragos amargos”, escrito por el cantante. Debido a esta situación, sumado a las declaraciones constantes de Lupillo, es que Belinda decidió proceder legalmente por los delitos de “violencia digital y mediática”. La Fiscalía otorgó medidas de protección a la cantante.

Instagram Esta fue otra de las publicaciones.

Ayer 16 de octubre, es que los abogados de Lupillo Rivera comenzaron un proceso legal en contra de Belinda por “falsedad y fraude”. De esta manera es que hay mucha ansiedad por parte de los fanáticos y prensa en cuanto a una respuesta de los dos involucrados.

