Quién es el que gana más dinero entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta: ellos mismos lo revelaron

Susana Zabaleta declaró que Ricardo Pérez percibe dinero en mayores cantidades que ella. Esta es la comparación salarial que ambos han hecho pública y cómo la han planteado en los medios.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Susana Zabaleta respondió a críticas de Mariana Seoane negando que ella mantuviera a Ricardo Pérez. Susana dijo: “Ricardo gana cuatro veces más que yo, esto es de verdad. Me choca que minimicen”. Esta frase ha sido retomada por varios medios de espectáculos.

Durante esa misma transmisión, Zabaleta manifestó que le molesta que algunos busquen minimizar su relación con comentarios sobre quién “mantiene a quién”. La cantante enfatizó que Ricardo tiene ingresos “considerablemente mayores” que los suyos, aunque no detalló montos específicos.

Declaraciones y contexto mediático del dinero en la relación de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta

La frase “Ricardo gana cuatro veces más que yo” se volvió viral en redes sociales y portales de entretenimiento. Un video con ese fragmento aparece publicitado como parte de una entrevista con Yordi Rosado.

Varias notas sobre este episodio destacan que Susana usó un lenguaje directo, sin ambigüedades, para afirmar su versión frente a críticas mediáticas.

Por su parte, Ricardo Pérez no ha emitido una refutación pública contundente de esa cifra; al contrario, algunos reportes mencionan que él aceptó la comparación y reconoció que sus proyectos como comediante y creador de contenido le han generado ingresos en otro nivel.

Por qué se habla tanto del tema monetario entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta en medios

La revelación ocurrió en el contexto de una polémica originada por comentarios de la actriz Mariana Seoane, quien afirmó que Susana “mantiene” a Ricardo. Ante ello, Zabaleta salió a aclarar que no lo hace y lanzó su declaración de que él gana cuatro veces más.

El debate se centró en la difusión de estereotipos de relaciones con diferencia de edad y las críticas hacia mujeres que entablan parejas “no convencionales”. Zabaleta utilizó su plataforma para confrontar esas ideas y defender su relación sin someterse a juicios públicos.