Juanes se viste de luto tras muerte de su mamá

Uno de los referentes de la música latinoamericana a nivel internacional, es Juan Esteban Aristizábal Vásquez, quien es mejor conocido como Juanes. El cantante está pasando por uno de los peores momentos de su vida ya que su madre falleció.

¡NO LO ASIMILA! Juanes aún está impactado por la muerte de Juan Gabriel, con quien convivió tan sólo tres días antes de su fallecimiento. [VIDEO] A tres años de su partida, Juanes recordó lo impactante que fue para él enterarse que Juan Gabriel había fallecido y cómo es que él pidió colaborar en el disco de duetos del Divo de Juárez.

Quienes siguen a Juanes han visto el apego que él tenía con su madre, a quien tenía presente en cada momento de éxito en su vida personal y profesional. Así es que podemos ver un hermoso tatuaje de ella en su piel.

¿Qué se sabe de la muerte de la madre de Juanes?

De acuerdo a lo que se sabe, Alicia Vásquez habría fallecido en Medellín el pasado 8 de septiembre a los 95 años. Medios locales manifestaron que el deceso estaría relacionado con su edad y fue de manera natural.

Ni Juanes ni sus hermanos han realizado un comunicado al respecto. Su equipo de trabajo ha sido el encargado de confirmar que está atravesando este difícil momento de manera privada. No se han brindado más detalles al respecto.

Alicia estuvo presente en toda la trayectoria de Juanes por lo que la podíamos ver en las publicaciones que el propio cantante hacía. Su madre fue una influencia constante en su carrera artística.

Los homenajes de Juanes a su madre

El vínculo de madre e hijo era muy fuerte por lo que Juanes decidió realizar un tatuaje en su piel, del rostro de su madre. El mismo está ubicado en el brazo derecho por lo que es un homenaje que representa el amor y el respeto.

Otro de los homenajes que hizo Juanes, en vida de su madre, fue en 2007 cuando lanzó el álbum “La vida es un ratico”. Este nombre fue escogido en honor a una frase que repetía constantemente doña Alicia, y con la cual les recordaba a sus hijos que la existencia es breve por lo que se debe vivir intensamente.

Es decir que Juanes no solo la homenajeo en el ámbito íntimo sino que compartió la sabiduría de su madre con el mundo.

