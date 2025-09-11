¿Qué hizo Peso Pluma para ser nombrado como embajador en la semana de la moda en Nueva York?

El cantante, Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, fue nombrado por la CFDA (Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos), como embajador para la semana de la moda en Nueva York, la cual comienza el día de hoy 11 de septiembre. Peso Pluma es el primer mexicano en obtener este título y para recibirlo estuvo acompañado de su pareja, Kenia Os.

¿Por qué Peso Pluma fue nombrado embajador de la CFDA?

Hassan Emilio participará en el lanzamiento de la temporada Primavera - Verano 2026 en la New York Fashion Week y llegar a ser embajador de este importante evento no fue nada fácil. El intérprete de “Ella baila sola”, fue tomado en cuenta para este nombramiento por su impresionante trayectoria y su influencia dentro de la música latina y, por supuesto, en la moda internacional.

Esto quiere decir que Peso Pluma es una de las personalidades más importantes de los últimos tiempos, gracias a que tienes muchos seguidores, por lo cual tiene un gran prestigio en los medios del entretenimiento.

Peso Pluma y Kenia Os en la semana de la moda de Nueva York junto a Anna Wintour

¡Momento icónico! No solo es la primera vez que un mexicano es nombrado embajador por la CFDA, sino que Peso Pluma también tuvo la oportunidad de posar al lado de Anna Wintour y con ellos también se encontraba Kenia Os.

Sin duda, Hassan y Kenia Os, han sido una de las parejas más queridas en los últimos meses, pues han mostrado que su relación va más allá de las apariencias y se han dejado ver naturales y viviendo momentos únicos, por lo que no se separan ni un segundo. Kenia acompañó a Peso Pluma en su nombramiento como embajador y en el inicio de la semana de la moda y lució un vestido negro elegante con unos guantes blancos que mostraron un estilo distinguido.