Así lucen los actores que conocieron la fama cuando eran solo niños

El mundo del espectáculo da lugar a talentosas personas que se graban a fuego en la historia del cine, la televisión y el teatro, entre otras ramas. Sin embargo, algunos actores lograron alcanzar la fama actuando cuando eran apenas unos niños y el paso del tiempo cambió su aspecto físico pero también su realidad.

¡Tomás Goros en Ventaneando! El actor nos habla de su reto actoral en Rosario Tijeras 4 [VIDEO] Tomás Goros interpreta a Porfirio, un importante empresario en Rosario Tijeras 4 y juega un papel fundamental en la historia.

Ejemplos sobre niños que saltaron a la fama actuando hay de sobra y, en la mayoría de los casos, sus vidas han seguido por el mismo camino. En la actualidad, muchas figuras se siguen desempeñando en la gran pantalla y nutriendo un camino que inició a muy corta edad.

¿Qué actores alcanzaron la fama siendo niños?

Resulta interesante voltear la mirada para ver a algunos niños que triunfaron ante las cámaras. Pero lo que resulta aún más interesante es ver su presente y no solo por sus cambios físicos, sino por su realidad dentro o fuera del mundo del espectáculo.

Uno de los casos más resonantes es el de Giorgio Cantarini, recordado actor de la película “La vida es bella” de 1997. El filme lo tuvo como una de las figuras centrales cuando era solo un niño, teniendo en cuenta que en el año 2000 también actuó en “Gladiador”, pero con el paso de los años solo ha sido parte de algunas producciones italianas.

Un caso similar es el de Jamie Bell, quien se catapultó a la fama al interpretar al personaje “Billy Elliot”. Tras ganar varios premios, el actor se ha mantenido dentro del mundo del cine pero no ha vuelto a tener un rol tan preponderante.

¿Qué “niños” siguen teniendo fama mundial?

Jacob Tremblay es otro de los ejemplos, más recientes, en los que la fama alcanza a niños en el mundo de la actuación. Interpretó a “Auggie Pullman” en la película “Wonder” y actualmente sigue activo ante las cámaras, pero ya más grande y con importantes cambios físicos.

Otra actriz que saltó a la fama cuando era niña es Aubrey Anderson-Emmons, recordada por su rol de “Luly Tucker-Pritchett” en la serie “Modern Family”. Tenía solo 4 años de edad y fue parte de la serie hasta sus 13 años, pero luego solo ha tenido algunas participaciones menores en producciones audiovisuales.

Finalmente, podemos destacar el caso de Skai Jackson, actriz que se hizo conocida por su personaje “Zuri Ross” en el programa “Jessie”, siendo la más pequeña del reparto. Tras esa participación, que tuvo durante 4 años, fue parte de otras producciones pero ya sin la preponderancia inicial.