Marianne Gonzaga muestra supuestos mensajes con Valentina Gilabert. “Quería ser mi niñera”

A través de un video de casi 40 minutos, Marianne Gonzaga narra a sus seguidores en TikTok cómo fueron las semanas y días previos al ataque que cometió contra la modelo Valentina Gilabert, a quien apuñaló en 16 ocasiones el 4 de febrero de 2025.

La influencer, quien salió del centro para menores a finales de julio, incluso dejó ver que subirá una segunda parte del video hablando del día del incidente.

Marianne Gonzaga muestra los supuestos mensajes que Valentina Gilabert le mandaba

En el video, Marianne comienza diciendo que daría contexto de las semanas previas a la agresión contra Valentina Gilabert. En su relato cambió los nombres: a Valentina le puso “Vanessa”, a Aintzane ‘N’ le puso “Ana” y a José Saíd Becerril le dijo “Juan”.

Marianne dice que en noviembre de 2024, José Saíd le fue infiel con una tercera persona que no era Valentina; después de eso, ellos decidieron seguir su relación. Especificó que él pasó Navidad y Año Nuevo en Cancún con ella y su pequeña hija, Emma. “Todo enero, increíble”, dice sobre su relación.

La influencer explica su relación con Valentina. “Nunca tuvimos una amistad, pero durante todo mi embarazo me estuvo escribiendo mucho”, relata, y muestra supuestas capturas de mensajes. “Quería ser mi niñera”.

Marianne dice que José regresó a CDMX el 17 de enero y ella viajó hasta el 22; hace énfasis en que “esos 5 días fueron cruciales para que pasaran muchas cosas”.

En el relato, Aintzane ‘N’ era la mejor amiga de Marianne y de José, además de que ella lo presentó con Valentina. Según Marianne, Aintzane ‘N’ le advirtió sobre el comportamiento de Valentina con José y la llamó “zorra”.

Marianne cuenta que su expareja, Valentina y Aintzane ‘N’ tenían un grupo de WhatsApp y se llevaban muy bien. Sin embargo, ella comenzó a tener sospechas de que José y Valentina estaban saliendo; dice que le preguntó en su momento a José y él lo negó.

A partir de ese punto, Marianne especifica cómo desarrolló más sospechas. Por ejemplo, detalla que un día estaba acostada con José y Emma, y supuestamente llegó una llamada de Valentina invitándolo a jugar videojuegos.

Días antes de agredir a Valentina Gilabert, Marianne Gonzaga cuenta que hizo un plan con Aintzane ‘N’ para descubrir si José le estaba siendo infiel con la modelo. También relata un incidente en que supuestamente José salió a pasear con Valentina y con su hija, pero que no le querían decir dónde estaban y si estaban juntos. Muestra capturas de mensaje donde su expareja le dice que ellos ya no tenían nada.

Al final del video, Marianne Gonzaga asegura que le reclamó a Valentina Gilabert cuando estuvo segura de que ella salía con José. “Estás saliendo con mi exnovio y con mi bebé”, menciona en el video.