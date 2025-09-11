Quién es el integrante de Grupo Pesado que murió de forma repentina

La industria musical mexicana está de luto por un sensible fallecimiento que afectó directamente a Grupo Pesado. Se trata de don Lupe, integrante cercano a la banda y pieza fundamental en su éxito sobre los escenarios. ¿Quién era? Aquí te lo contamos.

Quién fue don Lupe, el querido miembro de Grupo Pesado que murió

Guadalupe Chávez Guzmán fue un empresario mexicano, originario de Tampico. De acuerdo con la información disponible, a lo largo de su trayectoria en los negocios, se destacó principalmente en la industria musical y durante varios años fungió como mánager de Grupo Pesado.

Y es que a pesar de que su trabajo solía pasar desapercibido, en realidad fue uno de los empresarios que creyó en su visión artística y los acompañó por largas temporadas como su representante. Esta noticia se dio a conocer a través del Instagram de la agrupación originaria de Monterrey, con un comunicado en el que expresaron su consternación y los cinco integrantes principales de la banda le dieron el último adiós con una cálida dedicatoria.

Instagram / @grupopesado Guadalupe Chávez Guzmán fue representante de Grupo Pesado

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de don Lupe, como solían llamarlo sus seres queridos. A las condolencias por la muerte de este querido miembro de Grupo Pesado, se sumaron los mensajes de apoyo de otras figuras de la música mexicana, como Grupo Palomo y La Mafia.

¿Quiénes son los integrantes de Grupo Pesado? La exitosa alineación de 2025

Fundada en 1993 en Monterrey, Grupo Pesado es uno de los proyectos norteños con mayor éxito y creadores de famosas canciones como “Ojalá que te mueras” y “A chillar a otra parte”. Actualmente, la banda sigue activa y está compuesta por cinco miembros:



Beto Zapata, voz y acordeón. Luis Mario Garza, guitarra. Pepe Elizondo, bajo sexto y segunda voz. Toño Pequeño, percusiones. Julio Tamez, batería.

Por ahora, no se ha informado sobre ninguna cancelación de conciertos por esta tragedia. Y el 15 de septiembre de 2025, la banda se presentará en Saltillo, como parte de los invitados especiales para el Grito de Independencia.