Así luce Alejandro Speitzer en la película que ‘revive’ al Woodstock mexicano

De un tiempo a la fecha, Alejandro Speitzer ha permanecido en las mentes de sus seguidoras por sus candentes escenas en la serie ‘Oscuro Deseo’, en donde compartió créditos con Maite Perroni, sin embargo, su nivel actoral ha demostrado que puede interpretar cualquier personaje que se proponga y la película que recién estrenó es una prueba de ello, pues lo muestra como nunca antes fue visto en la pantalla grande o televisión: con cabello largo al estilo de John Lennon, bigote como Chico Ché, pantalones acampanados y botas.

Crédito: Especial.

Protagonizada por Alejandro Speitzer (quien da vida a Eduardo ‘El Negro’ López Negrete) y Emiliano Zurita (interpretando a Justino Compeán) como los organizadores del ‘Festival de Rock y Ruedas en Avándaro’ y estrenada este jueves, ‘Autos, mota y rocanrol’ es la cinta que retrata lo que nuestros abuelos nos vendieron como el Woodstok mexicano. Este último fue un festival en Nueva York, Estados Unidos en donde se presentaron algunas de las leyendas del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Creedence, por mencionar algunos. Ante la necesidad de espacios para escuchar este tipo de música en el país, un grupo de jóvenes hicieron la versión nacional en el Estado de México durante la década de los 70´s, un evento que marcó a una generación y de la que se necesitaba hablar en el cine.

Luego de 54 años del megaconcierto, la historia de cómo surgió el ‘Festival de Rock y Ruedas en Avándaro’ llega a la pantalla grande bajo la dirección de José Manuel Cravioto. Además de Alejandro Speitzer y Zurita, aparecen los comediantes Alex Fernández y Fran Hevia, así como Juan Pablo Santiago, Astrid Etcheverry, Gabriela de Montserrat, por mencionar a algunos.

¿Quiénes se presentaron en el Festival Avándaro?

Los Dug Dug’s, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El ritual, Bandido, Los yaki con Marita Campos, Tinta blanca, El amor y Three Souls in My Mind (ahora El Tri), fueron algunas de las bandas que se presentaron en el mítico Woodstock mexicano, en donde más de 200 mil jóvenesle dejaron en claro al gobierno de Luis Echeverría que el rock nacional estaba más vivo que nunca, pese a los intentos de su administración de cerrar todo lugar que reprodujera este tipo de música.

Un periódico de aquel entonces cabeceó la nota del concierto como “El infierno de Avándaro, asquerosa orgía hippie. Encueramiento, mariguaniza, degenere sexual, mugre, pelos sangre, muerte”.

