¿Qué animal de La Granja VIP te representa según el horóscopo chino? ¡Entérate!

Mientras La Granja VIP arranca con sus transmisiones el próximo 12 de octubre del 2025 , te contamos qué animal campestre podría representarte según el horóscopo chino, ya sea por tu año de nacimiento o por las características que puedes ver reflejadas en tu personalidad.

¿Qué animales de La Granja VIP aparecen en el horóscopo chino?

En lugar de los signos zodiacales como Aries o Géminis, el horóscopo chino consta de 12 animales que corresponden a una persona según su año de nacimiento, pero lo que más llama la atención es que cinco de ellos son animalitos granjeros muy populares : ¡entérate de su significado astrológico según la cultura asiática!

BUEY (NACIDOS EN 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009)

Los bueyes, a pesar de su aspecto y su enorme tamaño, son animales de trabajo muy nobles y tranquilos que acompañan a los granjeros en las labores agrícolas más pesadas, por lo que el esfuerzo y la constancia forman parte de su personalidad.

CABALLO (NACIDOS EN 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014)

Las personas nacidas con el animal del caballo tienden a ser populares, optimistas, apasionados de los viajes, de los idiomas y de las nuevas amistades: ¡este cuadrúpedo es libre y aventurero, al igual que ellas!

CABRA (NACIDOS EN 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

Las personas con un carácter de “cabra” suelen ser creativas, artísticas, sensibles, apasionadas y con un gran amor por la familia, además de que difícilmente persiguen riquezas materiales.

GALLO (NACIDOS EN 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

Al igual que los gallos, las personas nacidas con este animal suelen ser los “reyes” del lugar: seductoras, atractivas, ordenadas, con una gran pasión por la puntualidad y muy obstinadas en el amor.

CERDO (NACIDOS EN 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007 y 2019)

Aunque son trabajadores, sinceros, valientes, con mucha voluntad y honestos, todos aquellos representados por el cerdo son apáticos y no les gusta mucho el deporte, lo que podría ocasionarles problemas de peso.

¿Qué te parece, te sentiste representado por alguno de estos animalitos granjeros del horóscopo chino? ¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!