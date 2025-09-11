Flor Amargo convierte la Fuente de los Coyotes en escenario y desata polémica en redes

El pasado fin de semana, Flor Amargo, conocida por sus curiosas presentaciones callejeras y estilo excéntrico, volvió a convertirse en tendencia. Todo pasó cuando dio un show improvisado en Coyoacán. Ahí la cantante comenzó interpretando algunas de sus canciones cerca de la Fuente de los Coyotes, nada fuera de lo normal, hasta que decidió meterse al agua en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México.

¿Qué hizo Flor Amargo en la Fuente de los Coyotes?

Lo que parecía un espectáculo como los que acostumbra, cambió radicalmente cuando Flor decidió meterse a la fuente. Entre saltos, cantos y frases como: “¡Que viva la locura! La locura es lo único que cura la mente cerrada…”, la artista convirtió el monumento en su escenario personal. Mientras algunos aplaudieron su energía y se unieron a la fiesta, otros no dudaron en considerar su acto una falta de respeto hacia un espacio patrimonial.

Reacciones en redes: entre aplausos y críticas

Los videos del momento inundaron varias de las plataformas de video más populares, como TikTok e Instagram, donde los comentarios de los internautas oscilaron entre los comentarios divertidos y junto a memes y la indignación.

Su pequeño espectáculo causó tal revuelo que algunos usuarios incluso pidieron a las autoridades culturales y locales sancionar este tipo de acciones para proteger el patrimonio histórico y evitar accidentes.

¿Quién es Flor Amargo?

Es muy probable que la conozcas por alguno de sus videos virales donde dice o hace “cosas raras”, pero ella y su carrera van mucho más allá de ser tendencia en redes sociales. Su nombre real es Emma Mayte Carballo Hernández, es cantante y pianista formada en el Conservatorio Nacional de Música. También estudió psicología en la UNAM, y con estos conocimientos ha logrado integrar un enfoque emocional y terapéutico en sus presentaciones.

Ha compartido escenario con artistas como Mon Laferte, Rubén Albarrán y Carlos Vives, y su música ha aparecido en importantes producciones como La casa de las flores. Su estilo, que mezcla lo clásico, lo urbano y el performance, la ha convertido en una figura que genera tanto admiración como controversia.

