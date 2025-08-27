Lisset reveló que atravesó un cuadro de depresión; así fue el momento

La actriz Lissette Gutiérrez Salazar, más conocida como Lisset, sorprendió a sus seguidores al revelar el serio cuadro de depresión que atravesó mientras protagonizaba el éxito teatral “Mamma mia”. La confesión la hizo en el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Lisset platicó en exclusiva los detalles de su relación con Ramón Valdez [VIDEO] La cantante Lisset nos recibió en el teatro, donde interpreta a Sally Bowles en la obra Cabaret, al lado de Bruno Bichir.

Lisset, que actualmente tiene 51 años de edad, es una de las más talentosas actrices y cantantes que ha dado el suelo mexicano y que ha logrado ganarse el afecto de un vasto público. Con una extensa trayectoria, la vida de la artista parece estar rodeada de éxitos aunque en el plano personal le tocó a travesar un duro momento.

¿Lisset no disfrutó Mamma mia?

La actriz es reconocida, entre otras facetas, por haber interpretado al personaje Donnna en la exitosa obra de teatro “Mamma mia”. Sin embargo, lo que para muchos se supone fue uno de los mejores momentos de su vida, para ella no fue así.

Lisset reveló que en ese tiempo su padre atravesaba un cáncer, enfermedad por la cual finalmente falleció, su madre tuvo que ser intubada y a ella le detectaron un mioma en la matriz y quiste en una cuerda vocal por lo que, sumado a la muerte de su mascota, su cabeza no estaba en su mejor momento.

¿Lisset intentó acabar con su vida?

Estas situaciones crearon un contexto muy duro para Lisset y “estaba tan mal en todos los sentidos”, sentenció. La actriz reveló que padecía depresión y al llegar a su casa lloraba por esta situación, al punto de no sentirse apta para el estreno de “Mamma mia”.

Lisset confesó que una vez dijo que faltaría al teatro y que pensó en quitarse la vida. “Me quiero ir con mi papá”, le sentenció a la producción de la obra en ese momento que luego, pudo sortear gracias a que se aferró al amor de su madre y de su hija. Tras tratarse, la actriz pudo salir adelante y disfrutar, luego de 10 meses de temporada, del gran éxito que significaba “Mamma mia”.