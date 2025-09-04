Acusan a Sonrixs de haber hecho trampa en la Maratón de la Ciudad de México

La Maratón de la Ciudad de México, ha despertado mucha polémica debido a que se han filtrado imágenes de personas llegando a la meta sin haber corrido los kilómetros estipulado. Es decir que solo cruzaron la meta.

Es polémica ahora alcanza al creador de contenido Sonrixs quien fue acusado de hacer trampa con el objetivo de demostrar que terminó el Maratón de la Ciudad de México, pues un usuario subió una imagen en la que aparece el influencer en el metro.

¡Subió la temperatura! En el resumen de Rosario Tijeras 4, Rosario le baila a Gael y Juan Antonio le jura amor eterno TV Azteca [VIDEO] Mientras Rosario sube la temperatura de Gael, Juan Antonio le promete amor eterno. ¡Revive el resumen de Rosario Tijeras 4 del 3 de septiembre 2025!

¿Qué dicen los fanáticos sobre Sonrixs en el Maratón de la CDMX?

Las redes sociales por supuesto se hicieron eco de esta situación de manera inmediata. Allí hubo comentarios tanto a favor como en contra debido a que los registros oficiales del Maratón demuestran que el creador de contenido sí concluyó satisfactoriamente. Por otro lado tenemos a quienes lo insultan por querer mentirle a la gente.

En cuanto a Sonrixs no ha realizado ningún comunicado al respecto pero tampoco hay respaldo oficial que compruebe que esa fotografía de él en el metro haya sido tomada durante el Maratón.

¿Cuál es la postura de la organización del Maratón CDMX?

Por el momento, desde la organización del Maratón de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto, por lo que la polémica se mantiene en el terreno de las especulaciones y comentarios en redes sociales.

Estas situaciones han generado un debate sobre la credibilidad de los registros oficiales y el impacto de las redes sociales en la reputación de los participantes, en especial cuando se trata de figuras públicas.

