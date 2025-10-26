El desgarrador mensaje de la conductora que perdió a su bebé

La conductora de televisión Stefany González Córdova, dio a conocer la triste noticia de que su bebé había muerto. Ante esto es que sus seguidores de Instagram se mostraron muy conmovidos por tan triste anuncio y la despedida al pequeño Johan Isaac.

¿Qué se sabe de la muerte del bebé de la conductora?

Stefany González Córdova, hace unos meses daba a conocer la hermosa noticia de que esperaba a su bebé. En las redes sociales compartía fotos de los momentos que iba atravesando.

Sin embargo la joven dio a conocer en su perfil de Instagram que su bebé Johan Isaac, había fallecido. A esto agregó que su hijo “llegó a este mundo por un breve momento, pero dejó una huella eterna” en sus corazones.

En el extenso texto, se pudo leer que la conductora aseguraba que vivió las semanas más difíciles de su vida donde lamentablemente perdió a su bebé. La famosa le dijo al pequeño que siempre lo amara y lo tendrá presente por el resto de su vida.

“Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor, paz en esos pequeños minutos que pasamos juntos y nos enseñó el verdadero significado de la vida”, escribió.

¿Qué dice el último desgarrador mensaje?

Luego de las publicaciones que realizó desde el hospital, la conductora de televisión, decidió dejar un mensaje muy sentido para su pequeño hijo que murió.

“Johan Isaac gracias por convertirme en mamá por primera vez y por enseñarnos tanto en tan poco tiempo, los 15 minutos que pude estar con él fueron los mejores minutos de toda mi vida y donde sentí el amor más puro que alguien puede experimentar, te amamos con todo nuestro corazón y siempre serás nuestro primer hijo”, comienza el comunicado.

“En las semanas que pasó todo tenía mis fotos de embarazo y otros babys que tuvimos que cancelar, pero tengo estas fotos del baby que nos hizo mi mamá que guardaré con mucho amor”, finalizó diciendo.

Así fue la celebración del Baby Shower

El 15 de octubre la conductora de televisión, había celebrado el Baby Shower de su hijo Johan Isaac. En sus redes sociales había compartido videos de la celebración.

Lamentablemente el bebé murió y la noticia fue anunciada en redes sociales por la famosa el pasado 24 de octubre.