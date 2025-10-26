Este fue el último mensaje con el que despidieron a Charito Casasola

Charito Casasola era una gran cantante regional y lamentablemente perdió la vida el pasado jueves 23 de octubre, a los 46 años.

La agrupación a la que pertenecía, “Mariachis San Francisco”, dio a conocer la triste noticia por medio de las redes sociales y causó mucho dolor.

¿Cuál fue el último mensaje con la cual despidieron a Charito?

Fueron múltiples los mensajes que se publicaron luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Charito Casasola. Uno de los últimos que trascendió fue el de perfil de Instagram, @mariachisbonitas.

Este decía, “Con profunda y enorme tristeza nos unimos al dolor de la familia, amigos y compañeros de nuestra querida Charito Casasola”.

“Su partida deja un vacío inmenso, pero también el recuerdo de una mujer talentosa, llena de luz y con un corazón enorme”, seguía el comunicado.

P️or último agregaba que, “En Mariachi Bonitas nos solidarizamos con todos ustedes y llevaremos siempre a Charito en nuestros pensamientos y en nuestra música”.

“Mariachi San Francisco” utilizó la res social Instagram para subir una es que la con el objetivo de informar la muerte de su integrante, Charito Casasola de 46años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas de su inesperado fallecimiento.

La publicación estuvo acompañada de una foto de la cantante y la agrupación expresó su tristeza por su partida. También hicieron hincapié en recordar el legado que dejó Charito Casasola en “Mariachi San Francisco”, recibiendo muestras de apoyo de parte de sus seguidores.

“Hoy el Mariachi San Francisco despide con profunda tristeza a nuestra querida Charito Casasola. Charito fue alegría, talento, amor por la música y dejó huella en cada escenario y en cada uno de nosotros. Su partida nos duele, pero su luz y su legado seguirán vivos en cada nota, en cada canción y en el alma de este mariachi que tanto amó", se lee en el mensaje.

¿Quién era y de qué murió Charito Casasolas?

Charito Casasola era una destacada cantante y exponente de la música mariachi. Gran parte de su carrera la dedicó a colaborar con el grupo “Mariachi San Francisco”. Lamentablemente perdió la vida el pasado 23 de octubre y hasta el momento se desconocen las causas de lo ocurrido.

