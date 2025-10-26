Muere la actriz June Lockhart, a los 100 años: ¿de qué murió?

El jueves pasado se conoció la noticia de que la actriz June Lockhart, falleció a la edad de 100 años. La mujer tuvo grandes papeles en la serie “Lassie” como en “Perdidos en el espacio”.

Lyle Gregory, portavoz de la familia y amigo de Lockhart durante 40 años, manifestó que “Estuvo muy feliz hasta el final, leyendo el New York Times y el LA Times todos los días”. “Era muy importante para ella mantenerse enfocada en las noticias del día”.

¿Qué carrera tuvo June Lockhart?

En sus inicios en el cine era elegida para papeles de ingenua, pero la televisión la convirtió en una estrella.

Del año1958 a 1964, interpretó a Ruth Martin, madre adoptiva de Timmy (Jon Provost), en la popular serie de CBS “Lassie”.Luego la pudimos ver desde 1965 a 1968, como la madre de la familia Robinson a bordo de la nave Jupiter II en la serie “Perdidos en el espacio”.

La mujer se destacó por dar vida a madres cálidas y compasivas por lo que supo ganarse el cariño de los jóvenes televidentes. Décadas después, los baby boomer sacudían a convenciones de nostalgia para conocer a Lockhart y obtener fotos autografiadas.

En una entrevista de 1994, citó a Dan Rather: “Puedo controlar mi reputación, pero no mi imagen, porque mi imagen es como tú me ves”.

“Me encanta el rock ‘n’ roll e ir a conciertos. He manejado tanques del Ejército y volado en globos aerostáticos. Y practico vuelo en planeador, de los que no tienen motor. Hago muchas cosas que no encajan con mi imagen”.

Al principio de su carrera, Lockhart apareció en numerosas películas, entre ellas: “All Thisand Heaven Too”, “Adam Had Four Sons”, “Sergeant York”, “Miss Annie Rooney”, “Forever and a Day” y “Meet Me in St. Louis”.

💔 Farewell to a Legend: June Lockhart Dies at 100



Hollywood has lost a true icon. June Lockhart — beloved for her roles in “Lassie” and “Lost in Space” — has passed away at her Santa Monica home at the age of 100.



🌟 From debuting at age 8 to winning a Tony Award and inspiring… pic.twitter.com/3e9FvoK2Dr — Paul Mueller (@RealPaulMueller) October 25, 2025

¿Quién era June Lockhart?

June Lockhart nació el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York. Cuando cumplió 10 años, se mudó junto a su familia a Hollywood. Su padre, Gene Lockhart, trabajó como actor de carácter, generalmente en papeles de tío simpático o villano, y su madre, Kathleen, a menudo actuaba junto a él.

June debutó a los 8 años, bailando en un ballet infantil en el Metropolitan Opera House. Su primera aparición en cine fue en un pequeño papel en la versión de 1938 de “Cuento de Navidad”, interpretando a la hija de Bob Cratchit, papel que compartió con sus propios padres.

