Cazzu amenaza con contar su “verdad” para poder defenderse de Christian Nodal

La historia entre Cazzu y Christian Nodal, suma un nuevo capítulo, por lo que la cantante argentina en su último show dejó en claro que se defenderá.

Christian Nodal y Cazzu confirmaron que están embarazados. ¿Qué pasó? [VIDEO] Christian Nodal y Cazzu están en el centro de los reflectores con la confirmación de la noticia de que están esperando un bebé. Cazzu se presentó embarazada.

Ella ha asegurado que si bien ha tratado de todas las maneras posibles de solucionar el problema de manera justa, fue clara al señalar que no dudará en exponer sus verdades para defenderse de las injusticias.

¿Qué dijo Cazzu en relación a Nodal?

Cazzu tuvo un encuentro con los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México. Allí fue que se acercó para charlar y agradecer a su público por todo el cariño que le dieron en los cinco conciertos que brindó en nuestro país.

Así también es que la cantante manifestó sentirse emocionada y conmovida de haber logrado ‘sold out’ en todos sus shows además de haber sido recibida con tanto cariño.

Como era de esperarse, los reporteros le consultaron sobre la polémica relación con Christian Nodal, como así también sobre lo que había manifestado el padre de su hija, asegurando que daba “millones” de pesos para la crianza de su hija Inti, algo que La Jefa volvió a desmentir.

Dada esta situación es que Cazzu manifestó que aunque ha puesto todo de su parte para que logren conciliar, no lo han logrado y aunque aclaró que no le gustaría usar su historia para defenderse tendría que usar sus verdades.

“Dios sabe y he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible y no me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”, expuso ante los reporteros.

🚨 Cazzu ACUS4 a Christian Nodal de DESCARAD0 Y MENTIROS0: "le mentiste al público y a mí" 😠 "tengo MIED0 de lo que intente hacer"#ebninforma #ernestobuitronnews #cazzu #christiannodal pic.twitter.com/C3lBB6AoOW — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 26, 2025

En todo este tiempo Cazzu había optado por mantener la calma, ha manifestado que es justo que se tenga que defender de loa ataques que recibe. Enmedio de esto también dijo que no tiene un permiso legal para sacarla del país, mismo que el padre no ha querido proporcionar.

Además la cantante argentina fue muy contundente al decir que será muy fácil o poder desmentir las declaraciones con información que tiene

