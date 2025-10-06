Revelan nuevos detalles sobre la muerte de la conductora Débora Estrella

Débora Estrella en el mundo de la televisión era una querida conductora de noticias, quien durante las transmisiones se destacó por su carisma, haciéndola reconocida por el público que la veía. Lamentablemente, el 20 de septiembre del 2025, se anunció su muerte en un trágico accidente aéreo.

Ventaneando lamenta el sensible fallecimiento de la conductora Débora Estrella [VIDEO] Este 20 de septiembre se dio a conocer la noticia de la muerte de Débora Estrella, periodista de 43 años con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, descanse en paz.

Después de un par de semanas desde su fallecimiento, se han revelado nuevos detalles sobre su muerte, permitiendo que haya un mejor entendimiento de lo que ocurrió y provocó su trágico fallecimiento. Esto es lo que se sabe al respecto.

¿Cómo falleció Débora Estrella de multimedios?

La primera información que se supo, es que Débora Estrella estaba en una aeronave de una escuela de aviación, puesto que la querida conductora estaba tomando clases de vuelo. Hasta que el 20 de septiembre se registró la caída de la avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en donde ella y el piloto murieron.

Ante el lamentable accidente, las autoridades explicaron que harían las investigaciones para aclarar los hechos ocurridos. Dentro de los nuevos detalles que se saben, fue de la autopsia que se le hizo al piloto Bryan Leonardo Ballestero Argueta, donde el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia, aseguró que el joven había consumido alcohol y marihuana.

Mientras que a la conductora de noticias, en la autopsia no se encontró en su sistema ningún rastro de alcohol, de marihuana o de alguna sustancia ilícita. Aun así, continúa la investigación por parte de las autoridades, para esclarecer si los nuevos detalles sobre la presencia de sustancias en el piloto fueron determinantes para que ocurriera el mortal accidente.

¿Quién es Débora Estrella?

Para este punto es muy difícil que no sepas quién es Débora Estrella; aun así, te daremos una pequeña explicación. Se trataba de una querida conductora de noticias, quien se había destacado por trabajar en Telediario Matutino de Multimedios y en la Televisión de Milenio. Logrando obtener gran notoriedad para el público del norte.

Su muerte a los 43 años causó mucha conmoción en redes sociales y en la televisión, debido a lo inesperado de los hechos. Además, de que varios usuarios lograron grabar videos de la avioneta antes de caer, provocando que la situación se volviera viral en poco tiempo.