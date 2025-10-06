¿Cuántos días a la semana entrenan los atletas de Exatlón México? Esto reveló Heber Gallegos

El ritmo dentro de Exatlón México es tan intenso como parece en pantalla, y los fans constantemente se preguntan cómo es la rutina de entrenamiento real que siguen los atletas cuando no están compitiendo en los circuitos. Heber Gallegos, uno de los velocistas más emblemáticos del Equipo Rojo, respondió directamente esa duda en redes sociales y reveló un dato que dejó sorprendidos a varios seguidores.

¿Cuál es la rutina semanal de los atletas de Exatlón México?

A través de una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, Heber Gallegos explicó que los participantes de Exatlón México suelen entrenar seis días a la semana, de lunes a sábado. Aunque el domingo no está destinado a entrenamientos de alto rendimiento, tampoco se trata de un día de descanso total. Según lo compartido por el velocista de Ojinaga, el séptimo día está reservado para realizar alguna actividad recreativa, con el fin de evitar que el cuerpo entre en reposo completo o rompa con la dinámica física de la semana.

Heber puntualizó que la intensidad de los entrenamientos varía dependiendo del día, pero que es una constante dentro del programa mantener el cuerpo activo y preparado, tanto física como mentalmente.

Heber Gallegos realizó una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram

¿Qué recomienda Heber Gallegos para rendir como un atleta?

Además de hablar sobre la frecuencia con la que entrenan, el exfinalista de la tercera temporada también respondió a la cuestión sobre el uso de suplementos y el impacto que pueden tener en la energía. Si bien no mencionó una proteína específica, hizo hincapié en que más allá de cualquier suplemento, lo fundamental es dormir bien.

Para Heber, el descanso óptimo y una alimentación adecuada son la clave para mantenerse con energía y en forma. Incluso mencionó que, si alguien busca un extra de energía para complementar sus entrenamientos, puede considerar el uso de creatina o un buen pre-entreno. Pero el consejo más claro fue directo: duerme tus ocho horas y aliméntate bien.

¿Quién es Heber Gallegos?

Heber Gallegos es un velocista originario de Chihuahua y uno de los atletas más recordados por la afición de Exatlón México. Fue finalista en la tercera temporada y volvió a participar en la séptima edición. Hoy, además de ser embajador de importantes marcas deportivas, mantiene una vida activa en redes sociales donde comparte tips de entrenamiento, estilo de vida saludable y momentos personales con sus seguidores.