Aislinn Derbez comparte triste mensaje tras la muerte de su mamá

Sin dudas el 2025 fue un año muy difícil para Aislinn Derbez por lo que este año comenzó rodeada de sus seres queridos. La muerte de su madre, Gabriela Michel, la hizo reflexionar por lo que publicó un mensaje en sus redes sociales y fue acompañado de unas fotografías en las que también hizo un balance de que no todo fue tristeza.

Cabe destacar que el 24 de noviembre de 2005, se conoció la noticia de la muerte de la locutora y actriz de doblaje Gabriela Michel a sus 65años de edad, como consecuencia de un infarto. Aislinn Derbez no ha brindado detalles en este tiempo, pero si se ha mantenido muy cercana a su familia para poder atravesar el momento del duelo

¿Cuál fue el mensaje que dio Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez se mantiene muy activa en sus redes sociales por lo que sus fanáticos le hacen llegar las muestras de cariño constantemente. Así es que realizó una emotiva publicación en la que reflexiona sobre lo que tuvo que atravesar en el 2025, pero no solo lo malo sino también los momentos lindos que atravesó. También dio palabras de agradecimiento y manifestó estar lista para comenzar de nuevo.

“Mi 2025 tuvo momentos muy maravillosos y estas fotos me los recuerdan (…) Y como que el año pasado no paró de repartir put***s a todo aquel que seguía viviendo en fantasías y nos arrancó todo aquello que ya no se sostenía. Y después de todo eso… queda espacio. Un espacio raro, vacío, a veces incómodo. El vacío siempre se llena, es inevitable. La pregunta es con qué. Tal vez el verdadero reto sea no llenarlo de inmediato si no sostener el silencio, no correr a repetir lo conocido, tener la valentía de llenarlo distinto esta vez”, dice el emotivo mensaje de la hija de Eugenio Derbez.

También la actriz quiso dejar un hermoso mensaje para su mamá Gabriela Michel, en el mismo decía:

“Una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados. Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba (…) Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud”.