Alessandra Rosaldo se cansó de los ataques de Victora Ruffo; así defendió a Eugenio Derbez

En las horas recientes la familia Derbez estuvo en la conversación digital por culpa de Aitana y Vadhir Derbez. Por ello, las reacciones se están haciendo presentes entre todos los miembros de la dinastía de famosos, pues las redes sociales se metieron con la niña de 11 años. Aunque Alessandra Rosaldo defendió a su hija... también metió las manos por su marido.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre los comentarios contra su hija y su esposo?

En una reciente interacción que tuvo la cantante con los medios, le preguntaron sobre diversos temas, donde primero le cuestionaron sobre unas nuevas declaraciones de Victoria Ruffo hacia Eugenio. En ese sentido, Alessandra indicó que cada quien habla como le fue en la fiesta, que ya pasaron muchos años y que cada quien tiene su propia opinión.

Y en otros temas... el hijo de Eugenio y Silvana Prince cantó y subió un cover junto con su hermana a YouTube. Ante eso, las personas se metieron fuertemente con la niña de 11 años. Hace unos días José Eduardo Derbez fue quien habló del tema y ahora fue la madre de la infante, quien aseguró que las personas solamente escupen lo que traen dentro.

Es conocido que Vadhir y Aitana tiene una conexión especial, tal como lo indicó la propia Alessandra Rosaldo, ya también comunicó que la gente vive frustrada, enojada y llena de odio… por eso se atreven a criticar a una infante. "Sé perfectamente quién es mi hija, conozco sus talentos, sus capacidades. Entre Vadhir y Aitana hay una conexión hermosa, estar con ellos es derretirte de amor".

¿Cuánto tiempo llevan casados Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

El caso de Eugenio Derbez ha sido multicitado en los medios y en las redes sociales, pero pese a todas las críticas e incluso rumores recientes sobre una separación, Alessandra y el comediante llevan juntos casi 16 años, pues esa cifra se cumplirá el próximo 7 de julio. Y justamente de esa unión matrimonial, salió Aitana. La hija de ambos tiene los también mencionados 11 años y cumplirá los 12 el 4 de agosto.