¿Se casa con Ricardo Pérez? Susana Zabaleta presume anillo de compromiso

Susana Zabaleta vuelve a estar en el ojo de la crítica debido a que apareció en los medios, luego de haber atravesado por unos altercados con la prensa que se dedica al espectáculo de México.

De detractora a seguidora; Susana Zabaleta ofrece concierto con banda [VIDEO] Debido al lenguaje que se usa en el género, Susana Zabaleta no estaba tan a favor de algunos grupos de banda, pero rompió barreras y se presentó en concierto.

Fue en el programa de María Julia Lafuente, una de las más famosas conductoras de televisión de Monterrey, en Nuevo León, cuando Susana Zabaleta apareció con un anillo de compromiso.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre el anillo de compromiso?

Si bien la entrevista giró en torno al nuevo disco que se encuentra disponible para el público, pue era inevitable no ahondar sobre el supuesto anillo de compromiso con Ricardo Pérez.

Ella dio a conocer que si efectivamente era un anillo de compromiso, pero en ese momento lo tenía colocado en la mano derecha por lo que entre risas se lo colocó en la mano izquierda.

Susana Zabaleta no quiso dar muchos detalles sobre si habrá o no boda pero si dejó en claro que se encuentra muy feliz en su relación con Ricardo Pérez.

¿Sammi Herrera es la tercera en discordia?

Mientras Ricardo Pérez y Susana Zabaleta siguen juntos en medio de los rumores y conflictos con algunos reporteros, muchos dedos acusatorios apuntan a Sammi Herrera. Sin embargo, ha sido ella la que ha salido a aclarar que sobre el tema “hay mucho hate”.

La creadora de contenido ya expuso los mensajes intercambiados con Ricardo Pérez ante los rumores surgidos, pero dejó en claro que no ha vuelto tener contacto con él. En este punto, afirmó sentirse rebasada por todo el revuelo que se ha originado.

Recientemente, Sammi Herrera utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que se expresa sobre el revuelo mediático en torno al tema. “Y seguiré callando muchas cosas para no afectar a terceros”, remarca el posteo de la creadora de contenido.

