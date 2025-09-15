Ella es la misteriosa mujer con la que Ricardo Pérez le habría sido infiel a Susana Zabaleta

El comediante Ricardo Pérez está bajo los reflectores por supuestamente haberle sido infiel a su pareja, la actriz Susana Zabaleta, con su exnovia, Samii Herrera. Pero, ¿de dónde surge esta fuerte acusación?

De acuerdo con Gabo Cuevas, el integrante de La Cotorrisa habría estado enviando mensajes comprometedores a su expareja, pese a mantener una relación con la cantante y actriz. Cuevas aseguró en su programa de YouTube Cállate los Ojos que él mismo había visto las pruebas.

(Instagram @samii.herrera @ricardomedijo) Ricardo Pérez y su ex novia, Samii Herrera, mantuvieron una relación de poco más de un año.

No obstante, lejos de alimentar la polémica, la pareja ha reafirmado públicamente el amor que se tienen. A través de redes sociales comparten con frecuencia fotos y videos juntos. La actriz de ‘Sexo, pudor y lágrimas’ fue la más reciente en mostrar su apoyo tras un show de stand-up que Ricardo ofreció el fin de semana. En una historia escribió: “Triunfamos muchísimo. Gracias, Monclova”.

¿Quién es Samii Herrera, la ex de Ricardo Pérez?

Samii Herrera es una influencer y creadora de contenido enfocada en belleza y estilo de vida. Se sabe que conoció a Ricardo Pérez en TikTok, donde comenzaron a platicar antes de iniciar un romance que duró poco más de un año, hasta que decidieron separarse.

¿Cómo se conocieron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

La relación entre Zabaleta y Pérez comenzó durante las grabaciones del programa ‘Divina Comida’ para HBO Max. Después empezaron a salir y pronto se hicieron inseparables. Una de sus primeras citas fue en una boda en Coahuila, a la que Susana invitó al comediante.

Su noviazgo se formalizó en septiembre de 2023, según confirmaron ellos mismos en una entrevista con Yordi Rosado para su programa de YouTube. El amor, según Zabaleta, lo sintió cuando viajó con Pérez a Japón.

Susana Zabaleta habla sobre el anillo de compromiso que Ricardo Pérez le dio

Aunque su relación generó controversia por la diferencia de edades —ella tiene 60 años y él 30—, han demostrado ser una de las parejas más sólidas y mediáticas del momento. Incluso, actualmente ambos están comprometidos.