Acusan a Ricardo Pérez de serle infiel a Susana Zabaleta con su ex

Una de las parejas más queridas del ambiente artístico se enfrenta a fuertes rumores de infidelidad. Se trata de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, quien la habría engañado. Según trascendidos, el youtuber estaría coqueteando y mandándose mensajes con Samii Herrera, su expareja.

Al parecer, Samii Herrera sería la tercera discordia en la querida pareja que aún no ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, los mensajes serían más que comprometedores ya que reflejarían que el vínculo entre esta y Ricardo Pérez sigue tan vivo como antes.

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta? Así surgió el rumor

Pese a que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta han demostrado públicamente que viven su amor intensamente, sin importar los comentarios que las personas hacen sobre la diferencia de edad en la pareja, estos nuevos rumores de infidelidad pueden poner en riesgo la estabilidad de este dúo.

En medio de las presentaciones que está realizando Ángela Aguilar, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, la pareja tuvo un intercambio con algunos periodistas. En un momento, Susana Zabaleta tropezó con una de las cámaras y Ricardo Pérez se mostró molesto, tanto así que arremetió contra la prensa.

Frente a esta situación, fue el reportero Gabo Cuevas quien habló en el programa “Cállate los ojos” y acusó al youtuber de coquetear con su ex novia, Samii Herrera. El reportero afirmó haber sido testigo de los mensajes intercambiados entre Ricardo Pérez y su ex.

¿Cómo sigue el vínculo entre Ricardo Pérez y Samii Herrera?

Al parecer, Ricardo Pérez y Samii Herrera terminaron su vínculo de una manera cordial. En el 2023 ella detalló que fue el youtuber quien terminó con la relación; sin embargo, se presume que ambos aún mantienen contacto.

Aunque Ricardo Pérez ahora esté con Susana Zabaleta, los rumores de un intercambio de mensajes con su ex novia sembraron dudas respecto a si siguen teniendo una relación paralela. Lo que ha salido a la luz despierta expectativas y seguramente tendrá un nuevo capítulo.