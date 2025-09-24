La actriz infantil que triunfó, pero actualmente está hundida en las adicciones

Amanda Bynes, durante mucho tiempo, fue una reconocida actriz infantil que triunfó en diversos proyectos de televisión y cine, logrando posicionar su nombre fácilmente entre los miles de jóvenes artistas que había. Lamentablemente eso fue cosa del pasado, debido a que actualmente está hundida en las adicciones.

Para el público que llegó a ver sus actuaciones, es triste ver el estado en el que se encuentra actualmente, dejando en el pasado lo que fue en el pasado. A continuación te diremos más sobre su historia.

¿Qué hacía Amanda Bynes en su etapa como actriz infantil?

Como lo mencionamos anteriormente, Amanda Bynes, fue una actriz infantil que comenzó su carrera actoral desde los 7 años, se destacó por participar en películas como Hairspray, Enamorados por accidente, El Show de Amanda, Una Chica en Apuros, Se Dice de Mí y en múltiples caricaturas al prestar su voz a diversos personajes.

Logrando obtener un importante reconocimiento en el mundo de la farándula entre los niños y jóvenes. Lamentablemente, su vida daría un giro inesperado, puesto que a sus 16 años, comenzó a consumir drogas, siendo determinante para su futuro.

Para el 2010, anunció oficialmente que se retiraría de la actuación, siendo el punto de partida para ser detenida en repetidas ocasiones por las autoridades. En el 2014, anunció que terminaba una carrera en diseño, con la que contemplaba crear su propia línea de ropa.

Aunque durante mucho tiempo la artista se mantuvo alejada del ojo público, en varias ocasiones fue captada por la prensa al pasar por episodios de problemas psiquiátricos. Dando a conocer que actualmente está hundida y sigue en varios procesos para dejar sus adicciones.

¿Qué enfermedad tiene Amanda Bynes?

Para el 2022, se dio a conocer que la ex actriz infantil había sido diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia, siendo un tema difícil para ella, puesto que desde hace años tenía problemas con su imagen corporal en televisión. Por lo que recibe tratamiento profesional al respecto.

Aunque los medios mencionan que actualmente está hundida por las adicciones, sus seguidores se han encargado de enviar varios mensajes de apoyo, solidarizándose con la joven de 37 años y su situación actual.