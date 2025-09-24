¡Se cayó y se levantó! El niño detrás de “La caída de Edgar” esta pronto a casarse y la nostalgia pega duro a los internautas

La caída de Edgar: el primer viral mexicano que cambió la historia del internet. Edgar Martínez, con apenas 11 años, pasó de ser un niño común de Monterrey a convertirse en el primer fenómeno viral de México. Con este corto video el internet vivió un antes y un después, pues rompió el internet, cuando uno de sus primos lo grababa mientras cruzaba un improvisado puente de troncos.

En segundos, Edgar perdió el equilibrio, cayó al agua y nació la legendaria frase: “Ya güey, pinche pendej@”, momento que quedó registrado en el video conocido como “La caída de Edgar”. Pero los años no pasan en vano y es ahora cuando volvemos a saber de Edgar, quien ha dejado de ser un niño para convertirse en un hombre que contrajo nupcias en las próximas semanas.

Este video fue subido en los primeros años de YouTube, en una época donde apenas comenzaba a sonar la palabra “viral”. El video alcanzó millones de reproducciones en tiempo récord, demostrando el inicio en el que un simple clip casero podía trascender fronteras. Desde ese momento, Edgar dejó de ser un niño anónimo para convertirse en un ícono de la cultura pop digital, recordado hasta ahora.

De la Caída a sus próximas nupcias

Si algo es seguro dentro de esta nueva realidad digital, es que el internet no perdona ni olvida, así lo demuestra Edgar, quien recientemente se dio a conocer que está comprometido y planea casarse muy pronto. Con este paso, el protagonista del primer viral nacional, se prepara para dejar la infancia y formar su familia, con lo que nos recuerda a todos los que vivimos ese momento de la internet, que el tiempo pasa y la viralidad también está llena de nostalgia.

Mucho antes de los “memes” y del TikTok, “La caída de Edgar” demostró la creciente tendencia del público por consumir entretenimiento auténtico y espontáneo. Este rotundo éxito viral marcó un precedente en la manera en que los mexicanos consumen internet y la popularidad que pueden alcanzar los protagonistas, pues después del video casero, diversas marcas aprovecharon el momento, dejando en claro que la cotidianidad puede construir fama instantánea.

Edgar después de la fama

Con el paso de los años, Edgar intentó mantenerse fuera de los reflectores, no obstante, su historia demostró además que el internet no olvida, pues hasta la fecha, no se ha podido desprender del título del “primer viral mexicano”. Edgar ha dado entrevistas, participado en campañas publicitarias e incluso participó en un comercial de videojuegos.

Un legado digital imparable

Hoy en día, “La caída de Edgar” es más que un simple video, pues se mantiene como un fenómeno cultural que se podría decir inaugurar la era de la viralidad en México.

