Bárbara de Regil se burla de su hija Mar por no saber lavar trastes

Bárbara de Regil y su hija Mar tienen una increíble relación que normalmente presumen en redes sociales; esto incluye no solo palabras de afecto, sino también algunas burlas o chistes a expensas de la otra. De esta manera, Bárbara publicó un video en TikTok donde abiertamente se ríe de las habilidades de su hija para las tareas del hogar.

Bárbara de Regil se burla de que Mar de Regil no sabe lavar trastes

La semana pasada Mar de Regil se mudó por un tiempo a Madrid por cuestiones relacionadas a sus estudios, y desde entonces ha compartido actualizaciones sobre cómo han sido los primeros días en la ciudad donde radicará. Para apoyarla en lo que se instala viajó con ella su papá, Fernando Schoenwald.

En uno de sus primeros videos, Mar platica con sus seguidores mientras se dispone a lavar unos vasos; sin embargo, no sabe cuál es el jabón que se utiliza para completar esta tarea. “Oigan, ¿esto es para lavar los trastes? No lo sé”, dice la creadora de contenido justo antes de pedirle ayuda a su papá.

Ahora, Bárbara de Regil tomó el fragmento de audio de su hija y actuó la misma escena, pero exagerando sus expresiones para burlarse. “Jaja”, fue todo lo que Mar le contestó.

Los fans de la actriz de “Rosario Tijeras” aplaudieron su espontaneidad y su sentido del humor. “Su mamá burlándose jaja, amé” y “ni la hija se salva”, fueron algunos de los comentarios. También bromearon con que el limpiador de la casa de Bárbara es morado y el que tenía Mar en el video original era verde, lo que sería fuente de la confusión.

En la sección de comentarios también hubo muchas personas que defendieron a Mar de Regil, ya sea admitiendo que casi todos necesitamos preguntarle mil cosas a nuestros padres para aprender a hacer las labores domésticas o alegrándose de que ella tuvo el privilegio de no saber lavar trastes hasta ser adulta.

Hace unos días Bárbara de Regil se mostró vulnerable en sus redes sociales ante la partida de Mar a España, pues aseguró que nunca se había separado de su hija por tanto tiempo. Ella no la acompañó en sus primeros días porque actualmente está grabando la temporada 5 de “Rosario Tijeras”.