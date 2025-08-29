Tiktoker dice que ayudó a ‘hackear’ a Belinda y le pide perdón. ¿Beli ya respondió?

La idea de poder “hackear” una cuenta de correo o redes sociales de alguna celebridad suena como un delito que solo alguien con conocimientos especializados podría lograr. Sin embargo, hace un par de décadas no era tan difícil, o al menos así lo relata una tiktoker que asegura haber ayudado a “hackear” la cuenta de correo de la mismísima Belinda.

El video con este relato se viralizó y, al parecer, ya llegó hasta la intérprete de “Heterocromía”.

Tiktoker asegura haber ayudado a “hackear” el correo de Belinda

Una influencer que se conoce como Totifrutti publicó un video en TikTok que está completamente dedicado a Belinda, e incluso le habla directamente a ella. Esta joven asegura que cuando era pequeña e iba a la primaria, era súper fan de la cantante y esto le llevó a ser objeto de bullying.

Totifrutti contó que le fascinaba bailar el “Sapito” y normalmente lo hacía sola en su cuarto, pero un día otra niña la cachó en la escuela. “Entrenaba para bailar un día contigo en el escenario”, dice. A partir de ese momento, sus compañeras la comenzaron a molestar y la llamaban “Sapito”.

Durante un momento sin supervisión en la clase de computación, las niñas que molestaban a la tiktoker se pusieron a inventar cuentas de correo que, según ellas, pertenecían a sus celebridades favoritas. Para molestar a Totifrutti, le preguntaron cuál era el correo de Belinda y ella sí se lo sabía.

La siguiente idea de las niñas fue “hackear” el correo de Belinda para “platicar con sus fans”, por lo que le preguntaron a la ahora influencer cuál creía que sería la contraseña. Ella dijo que la contraseña sería “Belinda” y, para su sorpresa, esa fue la contraseña.

“¡Tu contraseña era “Belinda”, Belinda! Yo pensé que te estaba ayudando”, dijo la tiktoker en su video. Según su relato, poco después vio una entrevista en televisión en la que la cantante decía haber sido “hackeada”. “Yo me sentía súper mal, me sentí horrible”, agrega.

En tono de humor con su anécdota, la tiktoker dice que aún recuerda el nombre de las niñas que la molestaron durante toda la primaria. “Si tú buscas justicia, avísame”.

En otro video de TikTok, la influencer asegura que Belinda le respondió en los comentarios y hasta adjunta una captura. “¡Quiero los nombres de esas niñas! ¡Justicia! Gracias por defenderme”, dice el comentario.