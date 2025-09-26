Las pruebas que confirmarían que Marcela Reyes está involucrada en la muerte de B King

La investigación por el asesinato de los artistas B King y Regio Clown sigue su curso mientras los seguidores de los colombianos no dejan de señalar a Marcela Reyes. La ex novia de B King es acusada de ser responsable de su muerte ya que, tiempo atrás, el propio cantante había manifestado que si algo le sucedía sería por culpa de ella.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Ahora, los fanáticos de los artistas colombianos vuelven a señalar a la DJ Marcela Reyes por un atentado que sufrió otro de sus ex novios. Por ahora, no hay novedades en torno a la investigación, pero los rumores en contra de Reyes aumentan.

¿Qué les pasó a B King y Regio Clown?

Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown respectivamente, llegaron hace dos semanas a México para realizar una gira con su música. Sin embargo, el pasado 16 de septiembre ambos fueron confirmados como desaparecidos en la Ciudad de México (CDMX).

Lamentablemente, la búsqueda logró dar con sus cuerpos en el Estado de México (Edomex). B King y Regio Clown habían sido asesinados y tenían un mensaje de la Familia Michoacana, relacionada con el narcotráfico.

¿Por qué los seguidores de B King señalan a Marcela Reyes?

Desde que B King y Regio Clown fueron declarados como desaparecidos, los seguidores del cantante colombiano comenzaron a divulgar el nombre de Marcela Reyes. El motivo era que, tiempo atrás, B King la había denunciado públicamente por acoso y amenazas, además de remarcar que si algo le pasaba sería por su culpa.

Ahora, esos rumores se han incrementado ya que se conoció que otro ex novio de Marcela Reyes fue víctima de un atentado del que logró sobrevivir. Se trata de DJ Exotic, también de origen colombiano, que fue novio de la DJ y es el padre de su único hijo.

DJ Exotic fue baleado en noviembre de 2024 mientras prestaba sus servicios es una fiesta privada en Cali. Recibió cuatro disparos en el abdomen y dos en una pierna por lo que fue internado de urgencia y logró sobrevivir. El hecho enciende las alarmas ante lo sucedido con B King y Regio Clown, motivo por el cual nuevamente señalan a Marcela Reyes.