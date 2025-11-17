Muere famoso payaso mientras estaba en un restaurante: esto se sabe

“Farolito” en el mundo del entretenimiento fue un famoso payaso, quien se destacaba por hacer todo tipo de presentaciones en vivo para eventos y fiestas familiares, con la principal finalidad de entretener a los usuarios. Pero recientemente murió mientras estaba en un restaurante.

Aunque las investigaciones continúan, ya se cuentan con detalles claros sobre su repentina muerte, explicando cómo ocurrió su trágico desenlace. A continuación te daremos toda la información que se tiene sobre el acontecimiento.

¿Qué le pasó a “Farolito”?

El famoso payaso se encontraba en el interior de un restaurante en Perú, disfrutando de los alimentos, acompañado de otra persona, pero al mismo lugar, ingresaron otras dos personas que se hicieron pasar por comensales.

Esas personas estuvieron un rato sentadas, pero minutos después, ambos se levantaron para atacar a “Farolito” y a su acompañante identificado como Hugo Alexander Haro Alarcón, quienes recibieron varias balas en el cuerpo, armas que provocaron su muerte instantánea.

Lamentablemente, aunque los hechos fueron grabados por las cámaras de seguridad, no se cuenta con ningún detenido al respecto. Se sabe que Hugo, el acompañante de “Farolito”, contaba con antecedentes de robo y extorsión, quien mantenía conflicto con otros delincuentes, por lo que podría haber sido un ajuste de cuentas, pero es solo una hipótesis.

¿Quién era el payaso “Farolito”?

Jason Alexis Pacherres, era un famoso payaso, quien es recordado por sus colegas y familiares como una buena persona. Quien trabajaba en el entretenimiento, era guardia de seguridad, y ayudaba a administrar un negocio de piñatas, donde la propietaria era la esposa de Haro.

Hasta el momento, se desconoce cuándo se hará el funeral, y los familiares no han hablado al respecto, pero varios usuarios han dejado sus mensajes de condolencias para su familia, además de usar las redes sociales para resaltar la gran personalidad de Jason.

Ante su muerte en el restaurante, se desconoce si el joven contaba con hijos o pareja, ya que mantenía gran parte de su vida oculta y sus shows eran promocionados por sus empleadores. Por ahora, hay que esperar a las autoridades peruanas para que continúen con la investigación y puedan dar con un culpable.