Vocalista de importante banda está en el hospital tras sufrir un terrible accidente; esta es la actualización de su estado de salud

La situación alrededor del cantante es incierta y por ello sus fanáticos piden oraciones para que la situación se resuelva de la mejor manera. Y es que se sabe que la camioneta en la que iba Hugo Gómez Herrera se impactó con la parte trasera de un camión de carga. Ante eso, el vocalista terminó en el hospital y con un pronóstico que en general mantiene la calma de sus amigos y familiares.

¡Volvieron a nacer! Así libraron un terrible accidente en carretera [VIDEO] El pavimento mojado y las altas velocidades ocasionaron que una pareja sufriera un accidente en la carretera México-Toluca. Afortunadamente, salieron vivos.

¿Cómo fue el accidente del vocalista, Hugo Herrera?

Según lo reportado por la propia Protección Civil y el cuerpo de bomberos, esto se concretó y catalogó como un accidente en la carretera México-Morelia, a la altura del kilómetro 457. Allí los elementos identificaron a un hombre de 62 años, que precisamente era el cantante, líder y productor de Grupo El Tiempo.

Los primeros reportes dictaminaron lesiones regulares para el vocalista, quien de inmediato fue trasladado a un hospital para valoración médica. Ya en el nosocomio, Hugo fue valorado y en estos momentos se le están realizando los estudios pertinentes. Quieren asegurarse que no exista ningún riesgo o trauma que pueda poner la situación complicada.

¿Qué dijeron los cercanos al vocalista de Grupo El Tiempo?

Al encontrarse en valoración su máximo soporte dentro de la banda, el mismo grupo compartió el siguiente mensaje: “A nombre del equipo y familia de Grupo El Tiempo, pedimos respeto y prudencia ante la situación, así como evitar la difusión de información no verificada. Agradecemos profundamente las muestras de apoyo, oraciones y solidaridad que han recibido en estas horas”.

Es decir, medios y seguidores en general deben ser pacientes con la información que surja. Aunque se indica estabilidad en la salud del cantante, deben esperar a que los estudios no arrojen mayores complicaciones. Por ello, la paciencia será clave en un momento complicado tras sufrir un percance no menor en las carreteras mexicanas.