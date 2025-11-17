Adrián Marcelo es hospitalizado y crecen los rumores de crisis de salud por divorcio

El comediante, Adrián Marcelo, se convirtió en uno de los hombres más citados en la era reciente del internet. Su personalidad de conflicto y morbo generado a través de su contenido en distintos medios de comunicación le pusieron en el ojo del huracán en muchas oportunidades. Ahora, se dio a conocer que estuvo en el hospital y esto provocó una ola de comentarios que tratan sus recientes problemas de matrimonio.

Itati Cantoral relata cómo fue el divorcio de Eduardo Santamarina [VIDEO] Itati Cantoral confiesa que para ella fue un golpe muy duro su divorcio de Santamarina, pues apenas llevaban casados tres años y tenía a sus hijos muy pequeños.

Te puede interesar - ¿Quién es la esposa de Adrián Marcelo?

Te puede interesar - ¿Por qué los comediantes de La Hora Feliz arremetieron contra Adrián Marcelo?

¿Por qué Adrián Marcelo terminó en el hospital?

El hombre que tiene un podcast muy famoso como Hermanos de Leche, publicó este mismo día que terminó en el hospital. Esto lo compartió en una historia de Instagram, la cual fue acompañada por la frase Vida de Comediante. Por ello, las alarmas de haters y seguidores se encendieron, al entender que su estado de salud no es el óptimo.

En ese sentido, algunos quisieron mantener la calma, indicando que probablemente se trató de una visita de rutina. Sin embargo, algunos de los comentarios en redes argumentaron que se veía ya canalizado. Pero en medio de todo el revuelo alrededor de la imagen, no dio más detalles y eso solamente generó más leña en el fuego de la incertidumbre.

¿Adrián Marcelo está divorciado?

Uno de los rumores que se comentó de manera constante en las horas recientes precisamente tiene como protagonista el tema de su divorcio. Aunque no se ha oficializado, el comediante de 35 años indicó en septiembre pasado que se encontraba en una crisis matrimonial bastante severa. Se indica que los problemas con Karina Puente surgieron tras la forma de trabajar (cantidad y contenido) del comediante regiomontano.

Estos personajes surgidos de televisión concretaron su boda por la vía civil en diciembre de 2021 y la denominada fiesta se concretó en octubre del 2022. Ante eso, muchos argumentan que estas complicaciones en el estado físico del youtuber son consecuencia de sus complicaciones en la relación con la que presumiblemente sigue siendo su esposa.