¿Quién es el actor que actuó con Thalía y murió en el Ajusco?

El reconocido actor Arturo García Tenorio falleció el 14 de noviembre del 2024 producto de una asfixia, según reportó el parte médico. Recordado por su actuación en novelas y programas como “Chespirito” y “Carrusel”, uno de sus personajes más queridos fue en “María Mercedes”, donde trabajó junto la multifacética Thalía.

Su actuación junto a Thalía marcó un antes y un después en su carrera profesional. Sin embargo, la vida le tenía preparado un destino y final muy triste ya que tuvo que luchar contra una dura enfermedad y su lecho de muerte fue en una absoluta soledad.

¿Cómo murió Arturo García Tenorio, actor que trabajó con Thalía?

Pese a su larga trayectoria y a ser uno de los actores más distinguidos de la época, el fallecimiento de Arturo García Tenorio fue en soledad. El actor pasó sus últimos días alejado de las cámaras y murió producto de la Enfermedad Pulmonal Obstructiva Crónica, más conocida como EPOC.

Esta enfermedad fue deteriorando poco a poco la salud del actor y se agravó en los últimos años. El EPOC le causó severas dificultades a Arturo García Tenorio, sobre todo considerando que residía en la zona montañosa de Ajusco, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

La situación respiratoria que padecía el actor se complicó día a día. Tal es así que llegó un momento en que no podía respirar por él mismo y fue allí donde tuvo que intervenir el personal médico para ser trasladado en una ambulancia a un centro asistencial. Su peso corporal tampoco ayudó y esto desencadenó, con el correr de los días, en su trágico final.

¿Arturo García Tenorio formó parte de “La Casa del Actor?

En medio de sus días más difíciles, Arturo García Tenorio intentó buscar ayuda en “La Casa del Actor”, sin embargo, su movilidad reducida y los problemas respiratorios le impidieron realizar los trámites necesarios para ser parte del organismo administrado por ANDA.

Además, según trascendió, horas antes de fallecer Arturo García Tenorio solicitó la ayuda directa de la directora de “La Casa del Actor” en un último grito desesperado por recibir la atención médica que precisaba, pero ya fue muy tarde. El actor que supo desempeñarse al lado de Thalía murió conmoviendo a todo el mundo artístico y a quienes disfrutaron cada uno de sus personajes en la televisión.