Belinda y David Beckham despiertan rumores de romance

Las plataformas digitales han vuelto a convertirse en escenario de un encuentro viral. Esta vez, los protagonistas son Belinda y David Beckham, y las imágenes que los muestran juntos han dado lugar a especulaciones y rumores sobre un posible romance entre ellos.

Belinda y David Beckham son dos figuras famosas de talla internacional. Cada una de ellas se desempeña en un ambiente distinto al del otro pero han sabido demostrar que tienen las cualidades suficientes como para destacarse por sobre el resto y por eso, entre otros motivos, son seguidos minuciosamente por la prensa y los internautas.

¿Belinda y David Beckham tiene una relación?

Las imágenes que se están difundido en distintas redes sociales muestran a la cantante Belinda y al ex futbolista David Beckham juntos. Aunque no se trata de imágenes tomadas a escondidas o mostrándolos en una situación comprometida, han dado lugar a todo tipo de comentarios.

Algunos internautas no tardaron en señalar que “hacen linda pareja”, mientras que otros afirmaron “¿romance en puerta?”. Las fotografías muestran a Belinda y David Beckham conversando y sonriendo, por lo que algunos internautas remarcaron que entre ellos “hay química”.

¿Se confirma el romance entre Belinda y David Beckham?

Con el pasar de las horas, el origen de las fotografías fue descubierto nada más y nada menos que en las redes sociales de la intérprete de “Amor A Primera Vista”. Es en su cuenta de Instagram en donde Belinda compartió las imágenes en donde aparece junto al ex futbolista.

Sin embargo, lejos de tratarse de un tema relacionado con el amor, los famosos en cuestión tuvieron un encuentro casual que se dio en el marco del desfile Milan Fashion Week 2025, organizado por BOSS. Belinda y David Beckham formaron parte de los invitados de lujo de la pasarela, por lo que los rumores de romance fueron desvaneciéndose lentamente.