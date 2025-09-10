Exhiben las deplorables condiciones en las que vive Britney Spears en México

Britney Spears se mantiene muy activa a través de las redes sociales. Desde su cuenta personal de Instagram, la cantante refleja que está emocionada con los nuevos proyectos en los que viene trabajando, aunque su familia ha despertado alarmas por las condiciones en las que estaría viviendo.

Britney Spears en conversaciones para una película biográfica Crédito: Getty Images / Alberto E. Rodriguez / Fotógrafo de plantilla [VIDEO] Las memorias de Britney Spears se están adaptando al cine.

La artista se muestra muy alegre bailando por los diferentes rincones de su casa y todo lo vuelca en sus redes sociales. Pero, son sus familiares y cercanos que se han mostrado preocupados por la salud mental de Britney Spears.

¿Por qué Britney Spears genera preocupación?

Allegados a Britney Spears aseguran que vive en un constante desorden y esto podría reflejar la inestabilidad emocional que atraviesa la cantante. La propia artista describió que sus nuevas iniciativas literarias son parte de un proceso terapéutico que la está ayudando a “sanar” pero, según los más cercanos, vive en un estado insalubre donde el desorden genera un caos alarmante.

Desde noviembre del 2021, Britney Spears se maneja como una persona autónoma al finalizar la tutela legal que tenía impuesta. En ese marco, y con una vida totalmente independiente, la cantante comparte a menudo momentos de su vida diaria y muchos internautas han notado la falta de orden que hay en la morada de la artista.

El desorden en la vida de Britney Spears

Según trascendió, los familiares de Britney Spears han notado que vive con objetos y ropa esparcidos por toda la casa, incluso hay excremento de perro sin limpiar. Entonces, consideran que la autonomía adquirida por la cantante “no está funcionando” y señalan que no se comporta como un adulto responsable por lo que temen por su integridad física.

De todas maneras, informaron que no realizaron ninguna intervención formal al respecto para evitar problemas legales con Britney Spears. La preocupación es grande y es por eso que la están monitoreando constantemente para preservar su bienestar.