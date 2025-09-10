Eiza González impacta al revelar su nuevo romance con esta FOTO

La actriz mexicana, Eiza González, en los últimos años se ha destacado por tener una amplia carrera en el cine. En su juventud empezó con producciones mexicanas, pero conforme obtuvo mayor popularidad, logró llegar al mundo de Hollywood, compartiendo pantalla con reconocidas estrellas.

Eiza González sale en defensa de Jennifer Lopez y manda mensaje a los fans de la cantante Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Eiza González dijo a través de su Instagram Story: "¿Cómo puedes quejarte de que alguien sea malo mientras disfrutas siendo malo con él?

Ahora, la hermosa cantante, se ha destacado por mostrar su nuevo romance en Instagram, una relación que ha sorprendido a todos. La pareja no deja pasar la oportunidad para salir al público juntos. Conoce todos los detalles al respecto a continuación.

¿Quién es la pareja de Eiza González?

Eiza González, en su cuenta, desde el 16 de mayo del 2025, anunció formalmente su relación con Grigor Dimitrov, un tenista búlgaro de 34 años, quien se ha destacado por su participación en varias competencias, obteniendo importantes reconocimientos y trofeos al respecto.

Aunque la pareja no cuenta con muchas publicaciones en sus cuentas personales, a la actriz mexicana en repetidas ocasiones se le ha visto siendo espectadora en varios partidos de tenis donde participa su actual pareja, demostrando su constante apoyo al reconocido deportista.

Por otro lado, usualmente la artista, emplea las historias de Instagram para subir fotos con su pareja, teniendo una duración de 24 horas para después eliminarse. Una de las más recientes fotografías, se le ve junto a su pareja disfrutando de sus salidas o de los eventos a los que acuden agarrados de la mano, confirmando el nuevo romance.

¿Quiénes han sido los ex novios de Eiza González?

Aunque actualmente, la actriz mexicana se encuentra disfrutando de su nuevo romance y publicándolo en sus historias de Instagram. Eiza González ha dejado una fila de corazones rotos, celebridades y artistas que llegaron a ser pareja de la cantante.

Dentro de los nombres que sobresalen son los de Liam Hemsworth, Calvin Harris, Timothée Chalamet, Paul Rabil, Jason Momoa, Josh Dudamel, D. J. Cotrona, Pepe Diaz y Ben Simmons. Siendo corazones que fueron conquistados en su momento por la hermosa artista.

Ahora son amores viejos que se quedaron en el pasado. La actriz se encuentra disfrutando de una relación fuerte que se encarga de publicar en las redes sociales, presumiendo los viajes y los eventos a los que van juntos. Dinos, ¿te imaginabas este nuevo romance?