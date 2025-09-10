YosStop arremete contra Tammy Parra tras hablar sobre la energía femenina y masculina

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se sumó a la lista de influencers que criticó a la creadora de contenido Tammy Parra, quien recientemente dio de que hablar tras pedirle sus seguidoras que ‘dejen de castrar a los hombres’ con todo aquello que esté relacionado al empoderamiento de la mujer.

En su cuenta de TikTok, Hoffman acusó a Parra de emitir opiniones de temas controversiales sin tener fuentes que sustenten sus argumentos, pues Tammy aseguró que su postura surgió tras consultar libros, psicólogos y ‘matrimonios que llevan un buen, que decían lo mismo’.

Pese a que ONU Mujeres México afirmó, el pasado mes de marzo, que ningún país ha logrado la igualdad de género, Parra, quien posee 14.5 millones de seguidores en TikTok, instó a sus fanáticas a no sentir inferioridad si sus parejas las ‘invitan’ o ‘regalan’, pues aseguró que a los hombres ‘les gusta sentirse útiles’,

“Claro que existen roles, pero ¿sabes también que existe? Que a las mujeres nos gusta sentirnos útiles también y que no nos hagan todo y que no nos resuelvan todo”, arremetió Hoffman. “No podemos generalizar. Ni todos los hombres ni todas la mujeres estamos cortados por la misma tijera”.

‘Habla con fundamentos’, dice YosStop a Tammy Parra tras polémicos comentarios

Hoffman, quien afirma ser psicóloga, exhortó a la tiktoker a consultar expertos antes de hablar de un tema complejo para evitar desinformar a sus seguidoras, que, en caso de ser mexicanas, habitan en un país que es gobernado por una mujer.

“Tammy, si vas a hablar de parejas, tienes que hablar con fundamentos y si un psicólogo o psicóloga te habló de esto en relación a las parejas, le hace falta mucho que estudiar. O sea, ¿amor es que hagan algo por ti y tú no lo hagas? Eso es una distorsión cognitiva porque, entonces, ¿qué significado le estás dando al amor?”, cuestionó YosStop a Tammy Parra.

