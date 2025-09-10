Hija de un reguetonero es criticada por el procedimiento que usa para bajar de peso

Jesaaelys, es reconocida por ser la hija de un reguetonero, mejor conocido como Daddy Yankee, además de ser reconocida en redes sociales por compartir todo tipo de contenido relacionado con la belleza y el maquillaje, logrando gran visibilidad y un amplio número de seguidores.

Programa 03 febrero 2024 Parte 1 | Recordamos la trayectoria de Daddy Yankee [VIDEO] Disfruta de las mejores noticias del espectáculo y descubre qué te deparan los astros en la primera semana de febrero con Mika vidente.

Sin embargo, en los últimos días, ha sido criticada fuertemente por el público, quienes cuestionan el procedimiento que usa para bajar de peso. Ante tal situación, la creadora de contenido no se ha quedado callada al respecto, dando su opinión a los internautas.

¿Cuánto pesa Jesaaelys?

Jesaaelys, es la hija menor de Daddy Yankee. A sus 25 años, sorprendió a los usuarios con su nuevo aspecto, el cual logró mediante cambios drásticos en su alimentación diaria, donde eliminó por completo el consumo de azúcar. Anteriormente, ya había mencionado que en el 2016 llegó a pesar hasta unos 103 kilos.

Aunque no ha revelado cuál es su peso actual, es posible ver un notable cambio en su figura. Sin embargo, ha sido criticada por el procedimiento que usa para bajar de peso. Ella en sus redes sociales explicó que durante un mes dejó de consumir azúcar refinado totalmente.

Dentro de las críticas, hubo usuarios que aseguraban que ella se aplicaba Ozempic, un medicamento que usan los diabéticos tipo 2 y tiene el efecto secundario de favorecer en la pérdida de peso. A lo que la hija del reguetonero respondió que es falso, ella se coloca mounjaro, otro tipo de medicamento para diabéticos.

¿Por qué decidió hacer el cambio tan drástico?

Aunque ha sido un cambio que a muchos ha sorprendido, la hija del reguetonero ya explicó que es una decisión que ella tomó, puesto que desea tener una vida saludable al implementar hábitos que favorezcan su salud.

Por otro lado, explica que no quiere que su amor por lo dulce, pueda generar importantes repercusiones en su futuro, considerando que ella anteriormente consumía grandes cantidades de azúcar.

Dentro de las críticas que se le han hecho por el procedimiento que usa para bajar de peso, ha detallado que aunque se aplique dicho medicamento, es necesario que ella tenga una buena dieta, de lo contrario el fármaco no tendría ningún efecto favorecedor en su figura.