El padre de Valentina Gilabert denuncia que reciben amenazas constantes tras el caso de Marianne Gonzaga

Han pasado seis meses desde que ocurrió el ataque de Marianne Gonzaga contra Valentina Gilabert. La joven modelo sobrevivió afortunadamente pero ella y su familia están recibiendo críticas y amenazas recurrentes.

Padres de Valentina Gilabert comparten el parte médico de su hija, ¡ya despertó! [VIDEO] La familia de Valentina espera que tras la cirugía pueda recuperar la movilidad de su mano. La madre de la víctima confesó su sentir hacia la influencer Marianne ‘N’.

Ernesto Gilabert, padre de la víctima, manifestó que están pasando un mal momento y que tiene miedo de que todo se salga de control. Ante esto es que espera que puedan tener un poco de paz en sus vidas.

¿Qué dijo el padre de Valentina Gilabert?

Fue en una entrevista en el programa “Ventaneando”, donde Ernesto Gilabert expuso que el caso de violencia se tornó mediático y provocó que su familia estuviera y se mantenga en la mira. Así es que a diario están sufriendo de hostigamiento digital.

“Recibimos amenazas todos los días en redes sociales, es decir, no nada más tanto a Valentina como a mi otra hija, su mamá igual. (Son amenazas) de ‘vamos a terminar lo que empezamos’, es decir, ya se vuelve muy preocupante”, dijo Ernesto Gilabert.

Además el hombre manifestó que lo principal es poder proteger a Valentina y a su familia en general. Ante esto es que han tomado acciones en la Policía de Investigaciones.

Valentina Gilabert fue agredida por Mariana Gonzaga el pasado 5 de febrero en un departamento en Ciudad de México (CDMX).Gonzaga se escondió hasta que llegó la modelo y le dio más de 10 puñaladas por lo que estuvo luchando por su vida.

¿Qué opina el papá de Valentina Gilabert de José Said?

La agresión que recibió Valentina Gilabert, fue porque Mariana Gonzaga no aceptaba que la modelo tuviera una relación sentimental con José Said, quien es su expareja y padre de su hija.

Debido a esto es que Ernesto Gilabert no está muy de acuerdo con la relación que tiene su hija con Said pero que es importante admitir que es una buena persona.

“Es un buen chavo, un buen chico, eso lo sé. Hemos platicado con él y sabemos el apoyo que ha tenido hacia nuestra hija”, admitió Ernesto Gilabert. “Puedo no estar de acuerdo en una relación, pero lo que sí sé es que no es un mal chico. Obviamente ya hablamos con nuestra hija y lo único que puedo decir es que, bueno, lo que tengo que hacer es cuidarla y saber que ella esté bien”.

