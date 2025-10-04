El sospechoso de la muerte de Miguel de la Mora, salió a defenderse de las acusaciones

El pasado 29 de septiembre se conoció la triste noticia del asesinato de Miguel Ángel de la Mora quién fue atacado a la salida de su salón de belleza en Polanco, en la Ciudad de México.

El móvil del crimen y los autores, aún siguen siendo investigados pero la Justicia tiene en la mira a una persona que podría estar vinculada, se trata de Eduardo Ederly quien ha tomado la decisión de salir a defenderse.

¿Qué dijo Eduardo Ederly sobre el crimen de Miguel de la Mora?

De manera extraoficial comenzó a trascender la noticia de que uno de los posibles sospechosos del homicidio fue identificado como Eduardo Ederly González,este empresario tenía una denuncia por parte de Miguel de la Moraque fue radicada hace unos meses.

Dada esta noticia, que tuvo gran impacto sobre todo en las redes sociales, es que Eduardo tomó la decisión de aparecer ante las cámaras de Imagen Televisión y dar una entrevista para el reportero Paco Zea dónde aseguró una y otra vez que él no tuvo nada que ver con el homicidio del joven estilista.

La pregunta fue contundente ya que el periodista le preguntó si estuvo detrás del asesinato de Miguel Ángel de la Mora. Eduardo sin titubear respondió no para nada, no, no, no, te lo vuelvo a repetir soy una persona que viene de abajo, trabajadora, honesta, leal. También negó tener vínculos con el crimen organizado.

¿Cómo fue la relación entre Miguel y Eduardo?

En cuanto a la relación que tuvo Eduardo Ederly con el estilista, manifestó que tuvieron una amistad en 2021 pero que terminó hace más de un año. La ruptura de esta relación fue porque el estilista se había rehusado a liquidar un préstamo de 4 millones de pesos y honorarios de más de 3 millones, vinculados a la construcción de su salón de estética que tiene una presentación muy lujosa.

De esta manera su abogada aseguró que entre ellos hubo un problema de amigos pero nunca hubo amenazas por lo que esta denuncia que había puesto Miguel Ángel de la Mora hace unos meses atrás contra él, fue archivada por la falta de pruebas.

